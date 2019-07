„Snažili jsme se ligové týmy sehnat, ale tentokrát jsme nepochodili. Vždy nám to někdo přislíbil a za pár dnů odřekl. Takhle to vypadalo celé jaro,“ popisoval v potíže pracovník pořadatelského klubu Pavel Havelka.

Ve hře byly dokonce celky Sparty Praha či bratislavského Slovanu, ale vše definitivně zhatil termínový kalendář profesionálních soutěží. Ten pamatoval na neobyčejně krátkou letní přestávku. V návaznosti na to museli organizátoři turnaje lovit účastníky v amatérských soutěžích.

Za daných možností není turnaj obsazen vůbec špatně, stává se malým mistrovstvím Vysočiny. V roli největšího favorita přijede třetiligové Velké Meziříčí.

„Odehrajeme dva zápasy v jeden den, a protože jsme v plné přípravě na novou sezonu, je to věc, kterou jen vítám,“ svěřil se trenér Libor Smejkal.

Ten tvoří nový tým doslova za pochodu, v kabině má hned pět nových tváří. „Budou mi chybět jen dva hráči, jinak vezmu s sebou všechny, kteří se zapojili do přípravy. Pro mě se otevírá prostor dát herní příležitost především těm novým, zjistit, jak na tom momentálně jsou,“ připomíná Smejkal velkomeziříčské priority.

Štikou turnaje se může stát nově utvářené béčko Jihlavy. Výběr trenéra Kadlece si respekt vydobyl hned v úvodu přípravy. O minulém víkendu remizoval s třetiligovou Vrchovinou 3:3, když v poločase vedl o dvě branky.

Právě duel rezervy Vysočiny proti domácím turnaj v hodinu po poledni otevře. „My jsme na úplném počátku přípravy. Do turnaje půjdeme po jednom tréninku,“ přiznal trenér pořadatelského Slavoje Miroslav Zeman.

Duel s týmem z divize bere jako zajímavou konfrontaci sil. „Kluci si zahrají Perleťový pohár po několikaleté pauze. Je to pro nás svátek, beru to jako odměnu za práci, kterou jsme s týmem za poslední dva roky udělali. Zápas proti těžkému soupeři jen vítám. Může nám leccos ukázat,“ svěřil se.

Čtvrtým do party je Kamenice nad Lipou. Ta sice hraje jen I. A třídu, ale v minulé sezoně zaujala zlepšenou výkonností. Došla až do finále krajského poháru, v mistrovské soutěži dlouho živila naději na postup do krajského přeboru.

Los turnaje: Žirovnice - Jihlava B (13.00), Velké Meziříčí - Kamenice nad Lipou.