Pohled – Derby. Na to se mohou těšit fotbaloví fanoušci v neděli od 17. hodin v Pohledu kam přijede v rámci Krajského poháru Přibyslav.

Výkony gólmanů mohou rozhodnout nedělní pohárové utkání v Pohledu, kam přijede Přibyslav. Na snímku zachraňuje pohledský gólman Jan Růžička před přibyslavským Vopršalem. | Foto: Ivo Havlík

Oba týmy mají za sebou už svá první přípravná utkání na novou sezonu. Pohled hrající I. A třídu na svém hřišti prohrál s Lípou 3:2.

„Byli jsme po kondičním zatížení, navíc se učíme nový herní systém, což bude chvilku trvat, než se s ním kluci sžijí," vrátil se k přípravnému zápasu pohledský trenér Petr Veselka. To Přibyslav hrající krajský přebor na hřišti ve Vepřové hostila brodskou U19. „Hrál se důrazný fotbal, ve kterém se pěkné kombinace střídali na obou stranách," hodnotil duel s brodským dorostem přibyslavský kouč Radek Havlíček, který u kormidla vystřídal Miloslava Myslivce.

Poslední měření sil obou soupeřů proběhlo v sezoně 2011/12, kdy oba týmy využily svého domácího prostředí, Pohled vyhrál 1:0 a na jaře potom Přibyslav vysoko 5:1. Jak dopadne toto pohárové utkání?

„Jsme ve fázi přípravy, vzhledem k tomu, že Přibyslav hraje vyšší soutěž, tak je favoritem. My chceme doma podat daleko lepší výkon než proti Lípě, kdyby se podařilo pohárové překvapení, tak by to byl bonus navíc," říká Veselka. Podobného názoru je i hostující trenér.

„Čekám zlepšenou hru než proti brodskému dorostu. Mojí snahou bude zapracovávat hráče na nových postech. Jsme favorit toho utkání a tuto roli chceme naplno splnit. Jedeme utkání vyhrát," prozradil Radek Havlíček. Ještě se oba trenéři vyjádřili ke svým sestavám.

„Sestava bude obdobná té, která hrála proti Lípě. Řeším dva až tři posty, které se mohou změnit," prozradil Veselka. „Budeme v lepší sestavě než v minulém týdnu. Nastoupí už Říha s Vopršalem a v pořádku je i Musil," dodal Havlíček.

Předpokládané sestavy

Sokol Pohled: Růžička – Eis, Pospíchal, Mach, L. Sobotka – Meloun, Moučka – Klement, Slanař, Freudenreich – Švec. Trenér: Petr Veselka.

SK Přibyslav: Bednář – Flekal, Strašil, Krčál, Stejskal – Josífek, Kunc, Vopršal, Pochop – Musil, Adamec. Trenér: Radek Havlíček.

Začátek utkání : neděle 17.00 hod.

Další pohárové zápasy: Ledeč n. S. – Pacov, Vladislav – Luka n. J., Křoví – Nová Ves.

Poslední zápasy těchto soupeřů:

Sezona 2009/10

Přibyslav – Pohled 3:4, Pohled – Přibyslav 3:0

Sezona 2010/11

Pohled – Přibyslav 1:2, Přibyslav – Pohled 0:1

Sezona 2011/12

Pohled – Přibyslav 1:0, Přibyslav – Pohled 5:1