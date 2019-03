„Soupeř hraje o soutěž níž, ale neberu to tak, že bychom měli nějakou povinnost. Nicméně v přípravě se nám výsledkově zatím moc nedaří, takže by bylo dobré vyhrát a naladit se na nějakou pozitivnější vlnu,“ řekl polenský kouč Michal Lovětínský.

Jeho tým zatím hodně inkasuje a čeká na příznivý výsledek. „Dostáváme dost gólů, přitom hrajeme se srovnatelnými mužstvy. Něco přičítám tomu, že se hraje převážně na menších hřištích, utkání jsou soubojová, to nám moc nevyhovuje,“ podotýká polenský lodivod.

Do Třebíče s sebou bere minimálně čtrnáct hráčů. Odcestovat by měla i největší zimní posila Lukáš Konrád. Exžďárský brankář přišel do Polné lehce zraněný a teprve nedávno se naplno zapojil do tréninkového procesu.

„Měl nějaké úlevy, ale teď už by měl být v pořádku. Věřím, že ty dva týdny, které zbývají do začátku soutěže, mu budou na doladění formy stačit,“ říká Lovětínský na adresu brankáře, který by měl nahradit dlouholetou jedničku Jindřicha Skočdopoleho.

Na programu jsou i další zajímavé přípravy.

Těžký protivník v podobě třetiligového Uničova čeká na Žďár. „Soupeř by nás měl prověřit především v obranné činnosti,“ ví trenér Petr Nedvěd.

Derby bude k vidění v Humpolci, kam přijedou sousední Speřice.

Nové Město se v rámci soustředění představí v Ústí nad Orlicí a Velké Meziříčí poměří síly v Tasovicích, které ho na podzim překvapivě vyřadily z poháru.

SOBOTA: Svitavy - Bystřice (10.00), Uničov - Žďár n. S. (13.00), Tasovice - V. Meziříčí, Ústí n. O. - N. Město, V. Bíteš - Rousínov (UT Blansko), Třebíč - Slavoj Polná, Žirovnice - J. Hradec (UT Kamenice), Humpolec - Speřice, Chotěboř - Hlinsko (vše 14.00), H. Brod - Slatiňany (14.30), Ledeč n. S. - Amalliendorf (16.30, UT H. Brod), Náměšť-Vícenice - Stařeč (18.00, UT V. Meziříčí).

NEDĚLE: Pardubice B - Ždírec n. D. (10.30), Sapeli Polná - Bedřichov (12.00, UT Chotěboř), Žďár B - Pelhřimov (14.00), St. Říše - Okříšky (15.00, UT Jihlava), V. Meziříčí B - Budišov-Nárameč (16.00).