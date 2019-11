Ve 25. minutě nastřelil Vostál břevno, pak sice zahrozili hosté, ale Moravec mířil hlavou vzápětí vedle. Pak když se netrefil ani Bačkovský, tak skóre po pěkné akci otevřel skóre Vostál. Do poločasu ještě mohl navýšit vedení Novotný, ale nedal.

Po změně stran domácí vycházeli z pozorné obrany, ale moc nebezpeční nebyli. I tak po pěkné akci dal Pochop na 2:0. Jenže vzápětí hosté snížili, to je nakoplo, navíc výborně prostřídali, získali i výškovou převahu a zaslouženě vyrovnali. Dokonce mohli i vyhrát, ale Nedvěd šanci nedal.

Góly: 43. Vostál, 76. Pochop – 77. Nedvěd, 85. Marek Somerauer. Rozhodčí: Fotr. ŽK: 2:3. Diváci: 80. Poločas: 1:0. Přibyslav: Pazderka – Prchal, Vopršal, Ondra, Votava – Pochop, Krčál, Novotný, Vykoukal (81. Němec) – Bačkovský (64. Sibera), Vostál. Chotěboř: Dobrovolný – Cestr (46. Chlad), Keller, Jan Hlaváček, V. Janda – Plíšek (61. Nedvěd), Marek Somerauer, Martin Somerauer, Voborník – Moravec, F. Janda. Nejlepší hráči: Krčál – Marek Somerauer, Chlad.

SPEŘICE – OKŘÍŠKY 0:0

Speřice měly velké problémy se sestavou, a tak musel během zápasu do hry i trenér Holenda. Hrálo se vyrovnané utkání s minimem šancí. Domácí mohl rozjásat P. Svoboda, který se dvakrát objevil před Fialou, ale hostující brankář ho vychytal. Na straně hostů přestřelil ve vyložené šanci Večeřa a v samém závěru selhal i Bence.

Rozhodčí: Niederle. ŽK: 1:0. Diváci: 100. Speřice: Žáček – D. Moravec, Štěpánek (67. Jiří Holenda st.), Honzárek, P. Moravec – Eremiáš, Merunka, Jiří Holenda ml., Maděra (74. Nápravník) – Boček (46. Marek), P. Svoboda. Okříšky: Fiala – Binka, Neměc, Benda, Dubský – Trnka, Dočekal, Koreš (81. Rampír), Ryšavý – Zeman, Večeřa (71. Bence). Nejlepší hráči: Merunka, P. Svoboda – Koreš.

NOVÁ VES – BEDŘICHOV 2:2

Hráči Nové Vsi začali podzimní rozlučku zostra, hned ve 2. minutě utekl po pravé lajně Jan Šandera, jehož centr dotlačil do branky Václav Novotný. Bedřichov pak zahodil dvě tutovky a Jan Šandera z otočky trestal – 2:0. Jenže ve 35. minutě snížil po rychlém přečíslení Dvořáček a za další dvě minuty vyrovnal Lacina – 2:2. Po změně stran už další branka nepadla, body se tak dělily.

Góly: 2. V. Novotný, 15. Jan Šandera – 35. Dvořáček, 37. Lacina. Rozhodčí: Pojezný. ŽK: 1:2. Diváci: 115. Poločas: 2:2. Nová Ves: Fuksa – Josef Šandera, Krejčí (46. M. Novotný), Havlík, Kuchta – Jan Šandera, F. Nečas, Žák, Komínek (72. Ptáček) – O. Starý, V. Novotný. Bedřichov: Šána – Mašek, Paulík, Dvořáček – Mareš, Grepl – Novák, Göth (72. Štěpánek), Diviš (90. Fuxa), Neuwirth (66. Vaněk) – Lacina (88. Altrichter). Nejlepší hráči: Jan Šandera, O. Starý – Lacina.

LEDEČ – V. MEZŘÍČÍ B 1:7

I přestože domácí měli problémy se sestavou, prvních čtyřicet minut drželi se soupeřem krok. Jenže pak ke konci poločasu nezachytili během tří minut tři brejkové situace a rázem prohrávali 3:0. Po změně stran se jim povedlo snížit, ale když už se nadechovali ke stíhací jízdě, tak soupeř udeřil počtvrté a bylo rozhodnuto.

Góly: 51. Žemlička – 42. Krčál, 43. a 53. Crkal, 44. Partl, 63. Pokorný, 74. Berka, 78. Mužátko. Rozhodčí: Dvořák. ŽK: 2:0. Diváci: 100. Poločas: 0:3. Ledeč n. S.: Beránek – Karel, Šíma, Žemlička, Smejkal (74. Vágner) – Vodička (68. Kuja), Nepovím, Turek, S. Bezděk (46. Toula) – Pešek, Fišer (59. Trpišovský). V. Meziříčí B: Dubec – Krejčí, Chalupa, Pokorný (71. Mužátko), Dufek (52. Zedník) – Karmazín (79. Chalupa), Sysel, Krčál, Crkal (83. Mička) – Partl (64. Benda), Berka. Nejlepší hráči: Pešek – Crkal, Krčál.

ŠEBKOVICE – HFK TŘEBÍČ 4:1

Skóre utkání otevřel v 19. minutě tak trochu symbolicky bývalý hráč Třebíče Stanislav Renát, když dorazil pod víko Dubou vyraženou Roupcovu pumelici z přímého kopu. O dvě minuty později mohlo být ale srovnáno, jenže Durda z penalty překopl.

Tutéž příležitost měli po změně stran i domácí, Přibil byl v zakončení úspěšnější – 2:0. Chvíli nato si zadělali Šebkovičtí na drama, když Ošmera vystihl malou domů a pohodlně snížil. Třebíčští se snažili o vyrovnání, ale marně. Veškerou jejich snahu o zvrat v zápase jim zmrazil dvěma brankami v rozmezí deseti minut Kotačka.

Góly: 19. Renát, 56. Přibil (PK), 67. a 77. Kotačka – 59. Ošmera. Rozhodčí: Rosický, ŽK: 2:1. Diváci: 192. Poločas: 1:0. Šebkovice: Klubal – Němec, D. Karásek, Dvořák, Z. Karásek – Přibil (67. Netík), Renát (88. Pánek), Roupec (89. Bílek), Večeřa (61. Říha) – Kotačka, Novotný (85. Zikmund). HFK Třebíč: Duba – Hrbáček, Suchna, Brabenec, J. Uličný (46. Houser) – Ošmera, Bence, Florián, Válek, Maleta – Durda. Nejlepší hráči: Dvořák, Kotačka, Klubal.

NÁMĚŠŤ-VÍCENICE – ŽIROVNICE 2:3

Těžko by někdo na začátku sezony pomyslel, že Žirovnice pojede do Náměště v roli mírného favorita. Hosté se ujali vedení v 18. minutě, když se zhruba ze 25 metrů opřel do míče Dýnek a vymetl šibenice. Pověst střelce má také Chlup, který vyrovnal o chvilku později přízemní střelou zpoza vápna.

Po změně stran se pískala penalta, kterou proměnil sám postižený Vodáček. I potom si Náměšť přichystala rychlou odpověď, do odkryté branky zakončoval hlavou Svoboda. Jenže uběhlo dalších pět minut a po další krásné střele Vaše bylo rozhodnuto.

Góly: 22. Chlup, 67. Svoboda – 16. Dýnek, 61. Vodáček (PK), 72. Vaš. Rozhodčí: Karlík, ŽK: 4:3. Diváci: 80. Poločas: 1:1. Náměšť-Vícenice: Procházka – Tržil, Čermák, Nekuda – Durajka, Rubák (55. Jonák), Chlup, Klíma – Šimončič, Svoboda, Kašík. Žirovnice: Švec – M. Hřebecký, Knotek, Tolkner, Svoboda – Dýnek, Hadrava, Staněk (73. T. Hřebecký), Vaš – Kučera (90. Kořínek), Vodáček. Nejlepší hráči: Chlup – Vodáček, Dýnek.

SAPELI POLNÁ – PELHŘIMOV 0:0

V prvním dějství měli více ze hry hosté, ale jejich pokusy vždy kryl gólman Pokorný. Sapeláci spoléhali na konsolidovanou defenzivu a nějaký ten brejk, ovšem Částka v dobré pozici minul.

Ve druhé části se hrál otevřený fotbal a do šancí se dostaly oba celky, jenže bez efektu. V závěrečné dvacetiminutovce se nadechl k náporu lídr, ale k vážnějšímu ohrožení domácí svatyně se přes obranný val nepropracoval.

Rozhodčí: Voneš. ŽK: 1:1. Diváci: 60. Sapeli Polná: Pokorný – Flekal, Tržil, Benáček, Bambula – Dvořáček, Fišer, Brabec, Horký – Částka, Padrnos. Pelhřimov: Holický – Skořepa, Kordík, Naniaš, Homolka – Kostroun, Mazanec (73. Fikar), D. Poul, V. Poul – Mazač, Chadim (85. Bednář). Nejlepší hráči: Fišer, Pokorný – Naniaš.

1. Pelhřimov 13 10 2 1 42:12 32

2. Žirovnice 13 9 1 3 31:23 28

3. HFK Třebíč 13 8 1 4 25:27 25

4. Nová Ves 13 7 2 4 33:27 23

5. V. Meziříčí B 13 6 3 4 22:13 21

6. Speřice 13 6 3 4 26:18 21

7. Chotěboř 13 6 3 4 25:19 21

8. Bedřichov 13 3 6 4 19:32 15

9. Náměšť-Víc. 13 4 2 7 24:26 14

10. Ledeč n. S. 13 2 6 5 20:29 12

11. Přibyslav 13 2 5 6 16:29 11

12. Sapeli Polná 13 2 4 7 20:22 10

13. Okříšky 13 2 4 7 12:23 10

14. Šebkovice 13 2 2 9 10:25 8