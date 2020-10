Asociace potvrdila, že policejní razie probíhá od rána v jejím sídle na Strahově. „FAČR poskytuje v tuto chvíli maximální součinnost všem složkám Policie ČR a čeká na další pokyny a informace,“ oznámil novinářům mluvčí asociace Michal Jurman.

Zásah se podle informací Deníku dotýká i poměrů ve fotbalovém klubu FC Slavoj Vyšehrad, který má být jedním z hlavních ohnisek celého dění. Sportovním ředitelem vyšehradského oddílu je Roman Rogoz, muž s úzkými vazbami na výše zmíněného místopředsedu Berbra.

Vyšehrad se v roce 2015 poprvé objevil v druhé nejvyšší soutěži. Hned sice sestoupil, ale od minulého roku znovu působí ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE. Dle mnohých je právě tento klub trnem oku těm, kteří to s fotbalem myslí čistě a poctivě.

„Každému rozumnému člověku mohlo dojít, že Vyšehrad se nahoru nedostal úplně svou zásluhou,“ říká třeba internacionál Ladislav Vízek.

Klub už také celou záležitost okomentoval na svých webových stránkách, k věci se vyjádřil Jaroslav Klíma, předseda představenstva a prezident oddílu: „Rád bych se vyjádřil, že s ohledem na současnou kauzu, týkajícího se vyšetřování, ve kterém je uvedena souvislost s FC Slavoj Vyšehrad, se distancujeme od jakýchkoli obvinění, související s vyšetřovanou činností pana Romana Rogoze."

Hořké zkušenosti se zásadním ovlivňováním výsledků mají z posledních dvou sezon například druholigoví jihlavští fotbalisté. O jejich předloňském barážovém klání s Karvinou toho bylo napsáno opravdu hodně a rozhodčí těchto zápasů si posléze vyslechli tvrdé tresty.

V minulé sezóně Vysočina prožila těžké chvíle pro změnu právě na Vyšehradě, kde musela spolknout hořkou pilulku v podobě evidentně vymyšleného pokutového kopu. Duel skončil remízou 1:1, klání hrané v říjnu roku 2019 řídil sudí Petr Hocek.

„Jedete na Vyšehrad a říkáte si, že po květnové baráži nebudou mít rozhodčí odvahu vás okatě znova seknout. No, a stane,“ napsal tehdy manažer FC Vysočina Jan Staněk na sociální síť Twitter. „Po zápase odchází spokojeně pan Chovanec za doprovodu pana Rogoze ze stadionu. Mise splněna. Komise rozhodčích jsou tupé ovce,“ pokračoval na adresu bosse arbitrů Jozefa Chovance.

Obě tyto situace zažil ještě jako hráč a kapitán týmu Lukáš Vaculík, současný sportovní manažer FC Vysočina: „K dnešnímu zásahu v Praze bych se nerad vyjadřoval, zatím mám jen málo informací,“ uvedl na dotaz Deníku Vaculík.

Zároveň ale připustil, že vývoj bude sledovat. „Něco se asi děje, když tam vlétne Národní centrála proti organizovanému zločinu. A je to v pořádku. Měl by to být především signál pro veřejnost, že by se fotbal mohl očistit,“ dodal Vaculík.

V aktuálním (pozastaveném) ročníku FNL drží Vyšehrad po čtyřech zápasech třinácté místo čtrnáctičlené tabulky, bodoval jen při remíze s Hradcem Králové (0:0).