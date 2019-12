„Nechci se vymlouvat, ale na začátku jsme měli fotbalovější týmy. Nehledě na to, že se pořád potýkáme s nedostatkem hráčů. Hodně chlapů pracuje v zemědělství a měli žně, tak nám chyběli. Navíc jsme se nescházeli na tréninky a ke konci zápasů jsme odpadávali,“ naznačil hrající člen výboru klubu Josef Zezulák.

STŘELCI TISU

9 – Filip Radil.

6 – Petr Šidlák.

3 – Jan Miřátský, Josef Zezulák, Zbyněk Benda.

2 – Václav Kafka, Filip Vala, Václav Mareš.

1 – Patrik Benák, Vítek Pavlas.

Posledních pět zápasů podzimu ale jeho tým zachránilo. Tis totiž v těchto duelech nepoznal hořkost porážky. Vyhrál s Kožlím, Antonínovým Dolem a Svratkou. Bod pak vydolovali v zápasech s Havlíčkovou Borovou a Lučicí. „Přeci jen ke konci jsme už měli stabilnější kádr a bylo to lepší. Jsem za ten konec rád, že jsme se trochu vytáhli,“ potvrdil Zezulák.

První polovina soutěže měla několik příčin, které vedli k neuspokojivým výsledkům. „Obrana, fyzička a sehranost. Bylo totiž málo lidí, takže jsme prakticky každý zápas v jiné sestavě,“ řekl Zezulák.

A co bude přes zimu? Jedná se o posilách. „Máme vyhlídnuté dvě posily – jednu do obrany a jednu do útoku,“ předeslal Zezulák. „Rád bych, aby spousta hráčů zlepšila morálku. My blbci přes třicet chodíme pořád, ale mladí kluci na to kašlou,“ dodal na konec.