Základy úspěchu postavil Rozsochatec už na podzim, po kterém se mohl pochlubit vedoucí pozicí. „Ale před sezonou jsme si dali za cíl hrát špici, protože se nám podařilo velmi dobře posílit, ale nikdo nepočítal s postupem. Ovšem po podzimním prvním místě jsme si řekli, že se o postup pokusíme,“ uznal.

Jeho svěřencům navíc bylo vcelku jedno, jestli hrají doma, nebo venku. Na hřištích soupeřů prohráli pouze třikrát. Ovšem hlavní devízou bylo domácí hřiště, odkud dovolili jen Černíči odvézt jeden bod. „Doma se nám vlastně daří pořád, už i v minulé sezoně jsme body nerozdávali, uspěl u nas jen Humpolec a postupující Štoky,“ souhlasil Fiala.

ŠIKOVNÍ SNAJPEŘI

Fotbalistům z Havlíčkobrodska se dařilo v útoku, byli druhým nejlépe střílejícím týmem s 84 brankami na svém kontě. „Máme dva suprové, rychlé, šikovné útočníky, kteří si sami šance vytvářeli a i proměňovali,“ pochvaloval si Fiala.

Martin Venc nasázel dvacet osm gólů a je druhým nejlepším střelcem soutěže. David Pelikán pak dal gólů sedmnáct. K nim se přidal sedmnácti brankami Jakub Bílek. Tito tři střelci dali téměř tři čtvrtiny branek svého týmu.

MUSÍ POSÍLIT

Podle rozsochateckého trenéra během sezony neměl žádné infarktové stavy. „Takové stavy asi ani nepřišly. Samozřejmě některé zápasy se povedly míň a některé víc, ale že bychom byli úplně dole, to ne,“ uznal Fiala.

A to ani po výprasku v Pohledu, kde jeho tým padl vysoko 7:1. „Kluci to po zápase brali sportovně. My jsme už do poločasu prohrávali o tři branky a navíc jsme hráli v deseti,“ přiblížil Fiala.

Sotva skončila sezona, v Rozsochatci už pracují přípravě na tu nadcházející. „Určitě budeme posilovat, protože na podzim jsme měli široký kádr, ale pak dva kluci odešli a jeden se zranil a už to nebylo ideální,“ potvrdil kouč, který prozradil, že první posilou, respektive navrátilcem, je brankář Aleš Bílek, který působil ve Ždírci nad Doubravou.

Kromě kádru chce trenér zapracovat i na hře. „Já jsem čekal, že herní rozdíl bude už mezi okresem a bétřídou, ale to nic velkého nebylo. Ovšem teď už určitě rozdíly budou, a proto musíme zapracovat na rozehrávce z obrany a také na druhých poločasech, se kterými jsme bojovali celé jaro,“ prozradil rozsochatecký lodivod.