Ždírec nad Doubravou – Premiéra skončila porážkou.

Martin Slavík (v zeleném) ve ždírecké kabině povýšil z hráče na trenéra. | Foto: Ivo Havlík

Fotbalisty divizního Ždírce o víkendu poprvé vedl v roli hlavního kouče Martin Slavík. Proti Polné se však jeho tým výsledkově nechytil a brankou z 87. minuty prohrál 1:2.

„Klukům jsem po zápase poděkoval, protože s ohledem na současný stav v mužstvu ze sebe vydali všechno, co je v jejich silách. Samozřejmě se také znovu přesvědčili, že na této úrovni už se trestá každá chyba," řekl Slavík, který se z pozice stále aktivního hráče ujal role nového trenéra.

Zanedlouho pětačtyřicetiletý útočník totiž už delší dobu patří do kádru Tatranu. Překážku v tom ale nevidí.

„Ve svém věku a pozici nemám s tímhle problém. Byl jsem sice doteď spoluhráčem, ale spíš tak na půl plynu. Všichni tady ví, že už delší dobu trénuji mládež," podotýká velezkušený fotbalista, který je trenérem mladšího ligového dorostu Pardubic.

Právě jeho angažmá v profesionálním klubu bylo tím hlavním, co musel při rozhodování o přijetí ždírecké nabídky brát v potaz.

„Šlo o časově náročné skloubení a také o to, že v Pardubicích pracuji s hráči na úrovni mládežnických reprezentací, kdežto divizi hrají dospělí kluci, kteří chodí do normálního zaměstnání, a ta úroveň a intenzita přece jenom nejsou takové, a já tím pádem musím styl svojí práce trochu měnit," vysvětluje držitel trenérské A-licence UEFA.

Už v utkání s Polnou bylo patrné, že se odhodlal k několika změnám v sestavě a rozestavení.

„Nerad bych to nějak odkrýval, ale chtěl bych částečně praktikovat styl, jaký učíme mladé kluky v Pardubicích," nastiňuje Slavík, který ale určitě nehodlá úplně překopat práci svého předchůdce a donedávna ještě nadřízeného Plíška.

„Byla tady započatá nějaká práce, ve které chci pokračovat. Samozřejmě ale některé věci změnit plánuji," podotýká.

Nováček tabulky

Hlavním úkolem je pochopitelně záchrana divize. Tatran vstoupil do sezony jako nováček s cílem hrát klidný střed tabulky.

Plány se ovšem v jarní části soutěže postupně bortí. Ždírec totiž stále čeká na výhru, připsal si už třetí porážku v řadě a propadl se na předposlední sestupovou příčku.

„Musíme se pokusit soutěž udržet. Dáme do toho vše, třeba se k nám přikloní štěstí a dokážeme to. Určitě se o záchranu popereme," slibuje Slavík.

Jestli to bude i s ním na hřišti, zatím zkušený útočník neplánuje.

„Je možné, že k tomu dojde, ale zatím to beru tak, že nechci sedět na dvou židlích. Nemám žádného asistenta na plný úvazek a jít na hřiště a nechat lavičku napospas, mi teď nepřijde jako dobrý nápad," vysvětluje.

Ve Ždírci by role hrajícího trenéra nebyla žádnou novinkou. V minulém desetiletí to praktikoval Jiří Kovárník, který dokonce jeden zápas jako střídající žolík, co se sám vyslal na hřiště, otočil gólem a nahrávkou. Shodou okolností u toho tehdy byl i Slavík.

„Byla to premiérová sezona krajského přeboru Vysočiny, kterou jsme vyhráli, a postoupili do divize. Pamatuji si to dobře. Navíc pan Kovárník je teď v pozici šéftrenéra mládeže Pardubic mým nadřízeným," přidává Slavík další pikantnost.