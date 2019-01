Skupině B vládly týmy z Třebíčska. Šebkovice šly za svým cílem

Vysočina - Východní skupině I. B třídy dominovaly v ročníku 2015/16 mančafty z Třebíčska. Zabraly obě postupová místa. Zatímco od prvních Šebkovic, které už několik let hrají na špici I. B třídy, se to dalo čekat, u nováčka z Nových Syrovic jde o překvapení. Pády do okresních přeborů Jihlavska a Žďárska se nevyhnuly Bystřici B, Stonařovu a Radostínu nad Oslavou.

Ilustrační foto. | Foto: Petr Šilar

Mistrovská i postupová euforie zavládla na Třebíčsku. Oba týmy podávaly vesměs vyrovnané výkony. Šebkovice působily jako Robin Hood, neboť bohatým body braly a chudým rozdávaly. Po několika porážkách od slabších soupeřů se to podařilo svěřencům Jiřího Stoklase zlomit právě včas. V posledním domácím zápase otočili vývoj proti sestupujícímu Stonařovu a mohli slavit celkové prvenství už kolo před koncem. „Už po podzimu jsme si řekli, že když to máme tak dobře rozehrané, měli bychom soutěž vyhrát. Cíl se nám podařilo splnit, takže spokojenost," nechal se slyšet trenér Šebkovic, které se do I. A třídy vrací po šesti letech. Pro druhé Nové Syrovice jde o historický úspěch. Mužstvo od Moravských Budějovic se několik let marně pokoušelo postoupit z okresního přeboru. Jednou mu postup do kraje vyfoukla na poslední možnou chvíli Vladislav, podruhé byly lepší Dukovany. Po loňských oslavách vstupu do nejnižší krajské soutěže se Syrovice v I. B třídě ani neohřály a stoupají zase výš. „Chtěli jsme předvádět dobrý fotbal a skončit v horní polovině tabulky. O postup jsme hrát neměli. Jednu chvíli jsme ztráceli na druhé místo už deset bodů, ale dostali jsme se na něj díky soupeřům, kteří začali ztrácet. Druhé místo jsme nakonec vydřeli, velká spokojenost," shrnul novosyrovický kouč Jan Prígl. Na postup si dlouho dělal zálusk loňský nováček z Moravce, ten měl dlouho vše ve vlastních rukách. Uprostřed jara však prohrál čtyři z pěti zápasů, padl s oběma postupujícími, a nakonec skončil kvůli horším vzájemným zápasům třetí. „Bodů máme sice stejně jako Syrovice, ale žádný smutek po posledním zápase nepanoval. Za dva roky v I. B třídě jsme uhráli dvě třetí místa, to není nejhorší. Jsem zvědavý, jak to bude příští rok, protože začínají přestupní experimenty a obávám se, že by mohly zlikvidovat venkovský fotbal," zamyšleně zhodnotil skončený ročník kouč Moravce Luboš Tulis. Jen po žďárském okrese bude v příští sezoně cestovat rezerva Bystřice a Radostín nad Oslavou. Obě družstva prožila katastrofální jaro. Radostín vyhrál až v posledním kole; poprvé od 18. října. „Je jasné, že sezona je pro nás velmi neúspěšná. Podle mě se hráči o soutěž neporvali. Herně jsme ve spoustě utkání obstáli, ale nedávali jsme góly a ty rozhodují. Jsem z toho hrozně zklamaný," řekl kouč Vladimír Šíma. Bystřice B ztroskotala na malém počtu hráčů, ročník uzavřela sedmou porážkou v řadě. „Je pravda, že lidí bylo málo, ale hlavním problémem byla naše koncovka, v té jsme byli v rozhodujících zápasech prostě špatní. Navíc jsme ztráceli dobře rozehrané zápasy," přiznal kouč Jiří Dejnožka. Stonařov už byl odepisován po podzimu, a i když ještě před jarem vzkazoval, že zabojuje, vyhnout se třem sestupovým místům nedokázal. Ačkoliv v závěru bylo sympatické, že to nevzdal a ještě dokázal přeskočit Radostín. „Bylo tam víc aspektů sestupu. Hlavním byl fakt, že se nám zranily opory a nehráli jsme kompletní, ale také mi tam chyběla od některých větší chuť se zachránit," komentoval trenér Stonařova Martin Špaček.

