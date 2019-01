Havlíčkův Brod – Pikantní souboj čeká v neděli v divizním derby fotbalisty brodského Slovanu, kteří od 16.30 přivítají Na Losích SFK Vrchovinu.

"Kralovat" se dařilo gólmanu Vrchoviny Janu Vítkovi (na snímku) v loňském zápase Na Losích, kde se tým z Nového Města na Moravě radoval z výhry 2:0. | Foto: Ivo Havlík

Domácím se start do nové sezony příliš nepovedl, po čtyřech kolech jsou s dvěma body na předposledním místě. Po posledním zápase v Rosicích měl brodský trenér Richard Zeman o počtu bodů jasno:

„Chybí nám důraz v obou šestnáctkách, proto body nepřibývají."

Právě na něj se v tomto týdnu svěřenci brodského kouče připravovali. „V úterý jsme si vše důrazně vysvětlili a na hráčích bylo v tréninku vidět větší nasazení. Vrchovina má nejlepší bojovnost a důraz v soutěži, proto se musíme dobře připravit," má jasno Zeman.

Tomu bude v neděli chybět zraněný Vařejka s Veselským a navíc vyloučený gólman Soukal. „Oba zraněné hráče jsme museli nahradit už v Rosicích a do branky se postaví Kubát," prozradil a dodal: „Jak my, tak Vrchovina má problémy se vstřelením gólu, proto si myslím, že gólů moc napadne, ale budu si přát, abychom o gól byli lepší."

Horko těžko bude před malým krajským derby v Havlíčkově Brodě lepit základní sestavu trenér Vrchoviny Roman Kysilko.

„Po letních odchodech není kádr tak široký. K tomu se navíc přidala zranění a ještě nějaká dovolená. Budeme si muset vypomoci hráči z béčka a dorostu," říká před utkáním kouč Vrchoviny.

Brodu se v nové sezoně dvakrát nedaří. Ani Vrchovina ovšem příliš nezáří. Podle lodivoda Sportovního fotbalového klubu to proto v neděli zřejmě žádná extra fotbalová podívaná nebude.

„Oba týmy se potýkají s určitými problémy. Brodu odešlo několik zkušených hráčů, které nahradili talentovaní mladíčci. Těch mají dostatek. Bude to o nasazení, bojovnosti, důrazu. Bez těchto atributů nemáme v neděli šanci uspět. Byl bych spokojen i s bodem," přiznal Roman Kysilko, kterému budou chybět Kovář s Komínkem, naopak do sestavy by se mohl vrátit obránce Šandera.