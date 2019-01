Havlíčkův Brod – Bez emocí a v poklidu. Přesně v tomto duchu se neslo regionální derby fotbalistů Havlíčkova Brodu s Herálcem.

Šlágr 25. kola krajského přeboru v pohodě ovládl domácí Slovan, který se tak pomstil za podzimní porážku, při níž tehdy Herálečtí zranili oba brodské brankáře tak vážně, že skončili v nemocnici. „Výhra to byla poklidná, ani jsem to takhle jednoduché nečekal," přiznal kouč Slovanu Karel Kolesa.

H. BROD – HERÁLEC HB 4:0

Jeho tým začal proti poslednímu celku soutěže aktivně a hned první šanci proměnil. Jiří Stojan špatně odhadl nakopnutý míč a předložil ho do běhu Vackovi, který se dostal až před Březinu a otevřel skóre. „Tohle je typický obrázek po celé jaro. Děláme individuální chyby a soupeř je trestá," kroutil hlavou hrající trenér Herálce Petr Kuchta.

Společně se svými svěřenci po úvodní brance na chvíli Slovan pozlobil. Nejprve dobře napadající Luboš Stojan obral o míč Novotného, ale ze slibné situace pálil nad. Poté se k zakončení dostal i Kuchta – jeho hlavička po rohu Filipského se ovšem opět mezi tyče Kučírkovy branky nevešla. Po této šanci domácí rychle rozehráli, Bláha vyvezl míč až do heráleckého vápna, kde se k němu po závaru dostal Vacek a znovu před Březinou nezaváhal. Brodský střelec hned vzápětí mohl dokonat hattrick, ale přestřelil. Ve výborné příležitosti nemířil přesně ani Lacina a Berkyho tvrdou střelu vyrazil Březina do tyče.

„Byly tam momenty, kdy jsme už mohli definitivně rozhodnout," podotkl Kolesa.

Skóre se znovu měnilo až po přestávce. Slámův roh ve vápně propadl k Teplanovi, ten sice na Březinu vyslal slaboučkou střelu, kterou ovšem hostující gólman neudržel a srazil si ji do sítě. Jenomže za minutu to mohlo být opět jen o dvě branky. Nechvátal ve vlastním vápně sestřelil ve výskoku Hralu a rozhodčí Pfeifer nařídil penaltu. Vašák ovšem nechal vyniknout Kučírka, který jeho pokus efektivně vyrazil.

„Ta neproměněná penalta jen dokumentovala naše psychické rozpoložení, je to prostě špatné," naznal Kuchta.

„Byl to moment, který mohl hosty vrátit do hry," podotkl Kolesa.

Po této situaci už bylo v podstatě hotovo. Herálec postupně rezignoval a Slovan v pohodě kontroloval hru. Tři minuty před koncem se navíc dočkal čtvrtého gólu. Míč odražený gólmanem Březinou se dostal před odkrytou branku, kde ho pohodlně uklidil hlavou do sítě střídající Hejkal.

„Jsme na tom špatně, uvidíme, jak si povedeme v dalších zápasech a jestli to bude stačit ne setrvání v krajském přeboru, nebo jestli půjdeme do I. A třídy," řekl Kuchta.

Góly: 18. a 27. Vacek, 58. Teplan, 87. Hejkal. Rozhodčí: Pfeifer. ŽK: 2:3. Diváci: 120. Poločas: 2:0. H. Brod: Kučírek – Bláha, Novotný, Nechvátal, Švec – Berky – Sláma, Kunc (78. Hejkal), Lacina – Teplan (66. Krejdl), Vacek (37. Petřík). Herálec: Březina – J. Stojan, Klement, Kuchta, Martínek – Blažek, Pátek (58. Hrala), Král, Filipský – L. Stojan, Vašák (78. Ulrich). Nejlepší hráči: Švec, Berky, Vacek.