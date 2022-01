Martin Štěpanovský

narozen: 17. 7. 1988

fotbalový brankář, zástupce agentury V&M agency, s. r. o.

kariéra: Vysočina Jihlava, Hlavice, Bohemians Praha, 1. FK Příbram, Slavoj Vyšehrad, MFK Frýdek-Místek, 1. SC Znojmo, FK Štěchovice, Povltavská FA

Hlavním důvodem rozhodnutí věnovat se sportovnímu managementu byly především vlastní negativní zkušenosti. „Při debatách s bratrem známého internacionála Josefa Hušbauera Janem jsem si uvědomil, že ne všichni hráči mají takový servis, jaký by potřebovali,“ pokračuje odchovanec jihlavské Vysočiny. „Bavil jsem se o tom nejen s Honzou, ale třeba i dříve se spoluhráči v kabině. Už tehdy jsem zjistil, že ne všechno okolo agentů je to pravé ořechové.“

Jistou díru na trhu se tak rozhodlo duo Štěpanovský, Hušbauer zaplnit. „Řekli jsme si: Zkusme hráčům, kteří tu kvalitu mají, chtějí se posouvat dál a pracovat na sobě, nabídnout adekvátní servis a zázemí.“

O Spartě nic nevím, první ligu si chci zahrát v Jihlavě, tvrdí stoper Pojezný

Koncept práce V&M agency je hned na první pohled dost jiný, než je tomu u velkých konkurentů. Je nasnadě, že zástupci třeba dvě stě padesáti hráčů nemohou každému svému klientovi věnovat stejnou maximální péči: „Právě proto jsme se hned na začátku dohodli, že budeme vše držet v rozumné relaci, abychom byli schopni vše bez problémů ukočírovat.“

JAK ZÍSKAT LICENCI

V současnosti působí již pět let na trhu a mají práva na řadu talentovaných mladých hráčů v nejvyšších dvou tuzemských soutěžích. Je za nimi i několik zahraničních akvizic či přestupů do ciziny.

V letošní zimě to pak byl například přestup velkého talentu Karla Pojezného z Jihlavy do Baníku Ostrava. „Jednání se nějakou dobu táhla a nebyla úplně jednoduchá. Na druhou stranu musím říct, že Karel byl vnímaný naší nejužší fotbalovou špičkou. Po náročných jednáních se nakonec Jihlava domluvila s Ostravou,“ ohlíží se za nedávným přestupem Štěpanovský. „Podle mého názoru je to správný krok. I s ohledem na to, že pro něj měli v Baníku hned připravené hostování v Pardubicích. To mu může hodně pomoci. Má šanci rovnou skočit do ligy a rozvíjet svůj talent tak, jak bychom si přáli.“

Martin Štěpanovský (vlevo) během tréninku FC Vysočina Jihlava.Zdroj: Libor Plíhal

Martin Štěpanovský je licencovaný manažer. K zisku oprávnění jsou v současnosti nastaveny jiné podmínky, než bývaly dříve. „FIFA přehrála udělování licencí na jednotlivé svazy. Takže v každé zemi, ve které chceme působit, musíme splnit jiné podmínky,“ vysvětluje Štěpanovský. „V Čechách je poměrně složité licenci získat, na Slovensku vůbec. Anglie má svoje podmínky, Polsko také jiné požadavky… Někde si poslechnete přednášku, jinde musíte absolvovat určité zkoušky. Je to opravdu jak kde.“

Velká ztráta. FC Vysočina opouští stoper Pojezný, zamířil do ostravského Baníku

S oficiální licencí už chybí manažerům „maličkost“. Získat klienty. A stáj V&M agency nabízí zajímavá jména. Například zkušeného Nemanju Kuzmanoviče. „My jsme spolu opravdu letití kamarádi. Známe se od doby, kdy jsme spolu hráli na Bohemce. Za ten rok jsme si našli k sobě přátelský vztah a já ho už beru pomalu jako člena rodiny,“ připouští Štěpanovský.

KOHO ZASTUPUJE

Samuel Bím, FK Ústí n. L.

Jiří Boula, Baník Ostrava

Adam Číž, Fastav Zlín

Lumír Číž, Baník Ostrava

Jan Čtvrtečka, Sparta Praha

Damián Doležal, FC Vaduz

Jan Hladík, Zbrojovka Brno

Václav Hladký, Ispwich Town

Adam Jágrik, Vysočina Jihlava

Petr Kurka, FK Pardubice

Nemanja Kuzmanovič, Baník

Martin Novák, TJ Štěchovice

Michal Petráň, FK Třinec

Karel Pojezný, Baník Ostrava

Tomáš Rigo, Slavia Praha

Tomáš Smola

Jaroslav Svozil, Baník Ostrava

Filip Veselý, Vysočina Jihlava

Michal Zahradník, Ružomberok

Filip Zorvan

Letitý prvoligový hráč je patrně nejznámějším hráčem společnosti. Ta, jak již zmíněno, zastupuje především talentované mladíky. „To vychází z naší úvodní filozofie. Chceme pracovat pouze s hráči, kteří mají potenciál někam vyrůst a chtějí pro to něco udělat. Nechceme jít metodou zkoušení. Podepíšeme, a buď to vyjde, nebo ne. Máme to uchopené jinak a já všem našim klukům věřím,“ říká Štěpanovský.

Na koho tedy třebíčská agentura, která má hlavní kancelář v Praze, sází? „Velký potenciál a skvělou postavu má Jan Čtvrtečka. Zajímavý je i Adam Jágrik, až dostane v Jihlavě trošku více prostoru,“ nezapře brankářskou minulost Štěpanovský. „Vysoko řadím také Filipa Veselého z Vysočiny nebo šikovného leváka, pardubického Petra Kurku.

V portofoliu hráčů je i slávistický megatalent Tomáš Rigo, schází v ní však Josef Hušbauer… „Když jste zmínil Tomáše Riga. To je takový náš diamant, který je potřeba brousit. Ne nadarmo v osmnácti letech debutoval v Evropské lize. A Hušby? On je prostě rodina, a u toho vztahu jsme to chtěli zachovat. Ať nemícháme všechno dohromady,“ vysvětluje Štěpanovský.

Svět manažerů je proslulý tvrdou konkurencí. To pochopitelně poznal i Martin Štěpanovský. „Při nějakých jednání je potřeba mít trošku ostřejší lokty, to je jasné. Namátkou vyjednávání o Vaškovi Hladkém v Anglii bylo hodně těžké. Měli jsme nastavené nějaké podmínky, které jsme si chtěli vydobýt. Nakonec se nám to povedlo. Jinak je to hráč od hráče, klub od klubu. Věřím, že velké transfery nás teprve čekají,“ uzavírá povídání agent z Vysočiny.