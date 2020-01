„Během rekonvalescence jsem měl několik krizí, ale kluci, co s tím mají zkušenost, mě uklidňovali, že to bude v pohodě,“ přiznává někdejší mládežnický reprezentant.

Máte za sebou tři poločasy ve třech přípravných zápasech, jak se cítíte?

Co se týče kolena, tak je to v pohodě. Herně to samozřejmě ještě není ono.

Jaká je vůbec aklimatizace po takovém zranění?

Po fyzické stránce se cítím dobře, protože jsem prakticky celý rok strávil běháním a posilováním, navíc od konce podzimu už jsem trénoval i s klukama. První doteky s míčem sice nebyly nic moc, ale už cítím posun.

Na hřiště jste se vrátil téměř po roce, byla taková původní prognóza?

Byla o trochu kratší, doufal jsem, že se v závěru podzimu dostanu aspoň na lavičku, ale tehdy ještě koleno trochu pobolívalo, navíc se s blížící zimou trénovalo na umělce, tak jsme se s trenérem dohodli, že to radši ještě necháme.

Pro jakéhokoliv sportovce je asi taková pauza frustrující, jak jste ji snášel? Přišla krize?

(úsměv) No bylo jich několik. Když jste pořád jen v posilovně a vidíte ostatní na hřišti, tak to na vás trochu dolehne. Ale hodně mi pomohli zkušení kluci, že to zranění není nic mimořádného a že to bude v pohodě, ať si nelámu hlavu.

Z Jablonce teď v zimě odešel například stoper Tomáš Břečka, cítíte o to větší šanci dostat se do sestavy?

To je hodně předběžné. Jsem realista, rok jsem nehrál, asi nemůžu čekat, že začnu jaro rovnou v základu.

Říkal vám něco na toto téma i trenér Rada?

I on ví, že jsem rok nehrál, že by i pro mě byla vražda do toho takhle skočit, každopádně od něj cítím šanci, že se do sestavy postupně můžu dostat.

Je ve hře i nějaké hostování? Třeba v Jihlavě?

Možná nakonec bude ideálním řešením získat herní praxi v jiném klubu, ale zatím takhle nepřemýšlím.

David Štěpánek

Narodil se 30. 3. 1997 v Pelhřimově.

S fotbalem začínal ve Speřicích.

Od žákovského věku působil v Jihlavě a byl pravidelně povoláván do mládežnických reprezentací. Do kádru tehdy ještě prvoligového A-týmu se prosadil už v sedmnácti letech. V nejvyšší soutěži si připsal 39 startů.

Téměř přesně před rokem přestoupil do Jablonce, kde si ovšem v přípravě na nadcházející jarní část přetrhl křížové vazy v koleni.