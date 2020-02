Fotbalisté Světlá nad Sázavou odehráli přípravný duel v rámci Bernard cupu s týmem Los Galacticos, ve kterém mu nasázeli šestnáct branek. Bylo to jako hra kočky s myší. Havlíčkobrodské béčko přišlo o zápas, protože soupeř ze Sázavy se nesešel.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

CHOTĚBOŘ – HLINSKO 0:3

„Kvalita byla na straně Hlinska, je to divizní mančaft. Na začátku jsme poměrně drželi krok, ale postupem času soupeř dokázal využít naše nabídnuté chyby. Byl také kvalitnější na balonu. Původně jsme měli hrát s Luží, ale ti nám to odřekli, tak jsme se domluvili s Hlinskem, protože jemu také vypadl soupeř. Zápas splnil to, co jsme od něj chtěli,“ potvrdil asistent chotěbořského trenéra Bronislav Staněk.