Světlá nad Sázavou – Jde se na věc. Fotbalisté mají za sebou neoblíbenou zimní přípravu a už se o tomto víkendu mohou těšit na jarní mistrovské zápasy.

Oplatit porážku z podzimu chtějí Světlé vrátit fotbalisté Chotěboře (ve světlém). | Foto: Ivo Havlík

Krajský přebor nabízí okresní derby mezi světelskou Bohémkou a Chotěboří.

V podzimním klání obou soupeřů byla v Chotěboři úspěšnější Světlá, která vyhrála nejtěsnějším rozdílem 1:0. V zimním období se u obou týmů toho moc nezměnilo. Domácí se budou opírat v brance o navrátilce z Rakouska Jindřicha Adamce, do pole přišli David Valenta z Lipnice a z Tisu útočník Jan Bláha. Naopak v Chotěboři dal trenér Josef Soural příležitost vlastním odchovancům. V neděli od 15 hodin udělají každopádně oba trenéři za zimním obdobím tlustou čáru a do derby se půjde pěkně od podlahy.

„Hrajeme doma první zápas, do kterého půjdeme oslabeni. Máme hráče zraněné a dva vyloučené. Přesto věřím, že na hřišti necháme všechno a uspějeme," říká světelský lodivod Miloslav Kafka a dodává: „Chotěboř má výbornou defenzivu, známe se, myslím, že se ničím nepřekvapíme. Bude to hodně bojovné derby, přeji si, aby se hrál oboustranně dobrý zápas a lidi bavil." O bojovnosti mluvil i jeho protějšek Josef Soural: „Bude to určitě boj, je to první zápas na přírodní trávě, každopádně hráče připravuji tak, aby to bylo lepší než na podzim. Sám jsem zvědavý, co od zápasu očekávat. Věřím, že budeme tentokrát šťastnější a body si odvezeme my."