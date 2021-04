ČTS má do uvedeného termínu rozhodnout o systému soutěží smíšených družstev dospělých řízené ve 2. lize a nejvyšších oblastních soutěží všech žebříčkových kategorií. To se týká divize dospělých a Moneta Poháru prezidenta ČTS dorostu a obou kategorií žactva, tedy nejvyšších soutěží v mládežnických kategoriích. Sportovně technický úsek ČTS preferuje odehrát soutěže v plném rozsahu na sedm kol.

O systému odehrání ostatních oblastních soutěží družstev ve všech kategorií rozhodnou příslušné oblastní tenisové svazy, termín rozhodnutí není ustanoven, ale oblastní tenisové svazy by měly rozhodovat v návaznosti na verdikt ČTS. Klasický formát podporují i kluby z Vysočiny.

S předstihem ČTS i jednotlivé oblastní tenisové svazy připravily a rozlosovaly soutěže družstev právě podle formátu, který se uplatňoval do roku 2019. Letos by se mělo začít hrát o prvním květnovém víkendu. „Chci tomu věřit, že se podle losu hrát začne, ale mám trochu obavy, že se to ani letos nepodaří,“ odhadoval předseda TK Spartak Jihlava Miroslav Tomeček.

Alternativou k tradiční podobě soutěží družstev byl loni provizorní K. O. systém, hrálo se vyřazovacím způsobem jenom v červnu. O něm už i pro letošek uvažují v klubech s jihu Moravy, kde soutěže řídí Jihomoravský tenisový svaz. „Když se 20. dubna dozvíme, že se bude hrát postaru, tak start soutěží na začátku května zvládneme. Pokud by se z nějakých důvodů rozhodnutí odložilo, tak by bylo asi lepší přelosovat soutěže do formátu, podle něhož se hrálo loni,“ přemítal František Vinopal.

Předseda TK Pelhřimov Evžen Reich ale po loňských zkušenostech jednoznačně upřednostňuje tradiční formát soutěží. „Na jižní Moravě měl loni K. O. systém řád a lepší organizaci, u nás v rámci Jihočeského tenisového svazu to bylo celé postaveno na dobrovolnosti a to moc dobré nebylo,“ vzpomenul na loňskou sezonu předseda pelhřimovských tenistů. „Letos bychom rádi hráli soutěže celé, podle zveřejněného losu. Pokud by se nemohlo začít hrát hned na počátku května, mohl by se začátek soutěží odložit do poloviny května a využít náhradních termínů, hrát by se mohlo i v týdnu,“ doplnil svoje představy Evžen Reich.

Kluby hlásí, že budou na začátek soutěžní sezony podle zavedeného formátu technicky, organizačně i sportovně připraveny. Nad uvolněním tréninků, o nichž v návaznosti na ukončení nouzového stavu značně rozpačitě rozhodovalo ministerstvo zdravotnictví, ale nějakou dobu panovaly nejasnosti. „Moc srozumitelné to nebylo,“ potvrdil František Vinopal.

Venkovní tenisovou přípravu navíc v minulých dnech brzdilo počasí. „Přesto by nám čas zbývající do začátku soutěží mohl stačit. Členové našeho klubu museli improvizovat vlastně od loňského prosince, díky sněhu a přírodnímu ledu si letos mohli udržovat kondici na běžkách a na bruslích. Teď už je ale čas, aby se mohli vrátit k tenisu,“ zmínil Evžen Reich.

Podle předsedy TK SB Světlá nad Sázavou Bohumila Kaněčky je ale v současnosti potřeba kromě startu soutěží co nejrychleji obnovit činnost v mládežnických kategoriích. „Potřebujeme co nejdřív obnovit tenis mezi dětmi. To je neméně důležité jako soutěže smíšených družstev. V případě těchto soutěží jednoznačně preferujeme klasiku,“ připojil svůj pohled předseda světelských tenistů.

Především mládeži se věnují v TK Havlíčkův Brod. „Nejdůležitější je, aby se děti co nejdříve vrátily k tenisu. Samozřejmě jsme pro to, aby sezona začala už v květnu, na druhé straně právě děti potřebují nějaký čas na přípravu, i zkrácená sezona pro ně má smysl,“ doplnil informace z tenisových klubů předseda TK Havlíčkův Brod Jindřich Kučera.