Test před sezonou. Řežbu o postup odstartuje pohárové utkání

Bude to souboj těžkých vah. Největší favorité jedné ze skupin 1. A třídy si to v neděli rozdají skoro na nečisto. Fotbalisté Světlé nad Sázavou v rámci krajského poháru přivítají Kamenici nad Lipou. „Od kluků mám zprávy, že je to nejlepší mančaft v soutěži,“ vysekl poklonu protivníkovi trenér týmu z Havlíčkobrodska Tomáš Frejlach.

Trenér Kamenice nad Lipou Josef Hadrava trumfy před sezonou moc ukazovat nechce. | Foto: Deník/Kamil Vaněk

Bývalý ligový fotbalista přišel do Světlé až po skončení loňské zkrácené podzimní části, proto osobní zkušenosti s největším sokem žádné nemá. „Jsem rád, že si o Kamenici mohu udělat obrázek už teď před soutěží,“ uvedl. Otázkou je, zda mu Kamenice nad Lipou tuto možnost nabídne. V týdnu zvažovala, že do Světlé nepojede v nejsilnějším možném složení. „Nechtěli jsme ukazovat všechny trumfy. V sobotu jsme měli hrát zápas proti Speřicím, do Světlé měl jet kombinovaný tým. Speřice nám ale utkání odřekly, takže teď stojíme před rozhodnutím, zda pohár vezmeme jako generálku,“ přiznal dilema trenér Slovanu Josef Hadrava a dodal: „V soutěži se potkáme až v říjnu, do té doby se hodně změní.“ Žirovnice má dvě posily z Rakouska, trenér Švec ale také počítá marody Přečíst článek › Oba kandidáti na zisk vstupenky do krajského přeboru šly v létě stejnou cestou. Kádry konsolidovali, doplnění bylo jen minimální. „Přišel pouze brankář Míša Beránek. Jsem rád, že tu mám hlavně kluky ze Světlé,“ vyjádřil se Tomáš Frejlach. Také Kamenice udělala jen jednu změnu. Z mládeže Táborska se vrátil její odchovanec Petr Jůn. Měl by pomoci zkvalitnit defenzívu. „Jeví se velmi dobře, počítám s ním do základu,“ ujistil Josef Hadrava. Otázkou je, jak to dopadne s druhou uvažovanou posilou Slovanu. Jindřichohradecký Filip Brož stihl v zelenobílém dresu jediné utkání. „Pak se zranil. Budeme se ještě radit, jak to bude dál,“ naznačil kouč.