Díky Františku Bartošovi a následně vojenským legionářům se „kopaná“ vryla do historie Třeště nesmazatelným písmem. Přestože začátky byly všelijaké, fotbal v tomto městě má díky tomu dlouhou tradici.

Fotbalový tým Třeště - 80 léta. | Foto: archiv Slavoj Třešť

Poprvé do balonu se začalo v Třešti kopat před více než sto lety. Zasloužil se o to třešťský rodák František Bartoš, který jako učeň sedlářský již v roce 1919 hrával fotbal v Jihlavě. Ovšem nebylo to hned organizované sportování. Spíše se jen střílelo na branku nebo se hrálo na „pláckách“ Na Hejbalce, Nad Chalupami, Na Kanále nebo V Chalupách.