Mladí fotbalisté Vysočiny vstoupili do nového ročníku druhé nejvyšší soutěže po specifické přípravě. „Tu jsme měli narušenou karanténou na přelomu června a července, to nás zabrzdilo. Ten rozjezd byl trochu všelijaký, ale bylo dobře, že jsme ty úvodní dva zápasy výsledkově zvládli,“ komentuje jeden z trenérů starších dorostenců Michal Veselý.

Vysočina ale po výhrách nad Zlínem B a Kroměříží další tři duely nezvládla, připsala si jen bod. „Jelo se do Prostějova, kde jsme urazili štěstí. Nedali jsme dvě tři šance, a domácí nás za to potrestali, a prohrálo se. Pak nás hned čekala Sigma, se kterou jsme měli po první půlce prohrávat 0:3, ale dostali jsme jen jeden gól a pět minut před koncem jsme srovnali. A to jsme ještě v nastavení měli čistokrevnou šanci a mohli i vyhrát, ale to by už vůbec nebylo spravedlivé,“ doplnil.

Zmar podtrhl duel v Brně, kde hosté z Jihlavy nestačili na rezervu Zbrojovky. „Měli jsme super vstup, byli lepší, ale nedali jsme góly a oni využili hned svou první šanci. V půlce jsme zvýšili hlas, vyrovnali a soupeř byl zaskočený, nečekal, že to zvedneme. Navíc šel do deseti. Jenže tím se to zlomilo. Domácí se semkli, dali nám gól, a pak z brejku třetí. Těchto pár kol bylo prostě rozpačitých. Doma dobré, venku herně i výsledkově špatné,“ shrnul Veselý.

Následný program jeho týmu byl rozbitý. Zápas ve Frýdku-Místku se odložil a jihlavští dorostenci hráli až po deseti dnech doma s Blanskem. Od té doby však byla Vysočina stoprocentní. „Herně se to zvedlo, všechny zápasy jsme odehráli s nulou a chytli šňůru čtyř vítězných zápasů,“ těší trenéra. „Kluci si sedli, nemuseli jsme sahat do sestavy, maximálně jedna dvě změny, nedostávali jsme góly a dost jsme jich dávali,“ doplňuje.

V tu chvíli byla jihlavská „devatenáctka“ rozjetá. Těšila se na další mač s Opavou. „Ale tam řešili karanténu a nepřijeli,“ nastiňuje kouč, jehož tým je v tabulce MS ligy třetí za vedoucími „béčky“ Olomouce a Brna. „Oproti některým soupeřům máme zápas k dobru, a protože Prostějov v tom posledním kole zaváhal, držíme postupové místo,“ je rád Michal Veselý.

Co ho ale netěší, je další pauza. „Vypadalo to dobře, ale bohužel se začala ta doba vracet, a soutěž se přerušila,“ pokrčil rameny. „Už jsme začali mít tvář, v zápasech dominovali, ale zase se to zastavilo.“

Mladíci od té doby stihli pouze jeden trénink do dvaceti lidí, pak už se museli rozdělit na skupiny po šesti. „Paradoxní je, že když jsme mohli trénovat a hrát, byli kluci nemocní a chodilo jich kolem dvaceti. A teď, když společně být nemůžeme, jsou zdraví a máme k dispozici všech třiatřicet hráčů,“ pokrčil rameny bývalý hráč Vysočiny. „Je to ale zvláštní, trénovat v těch sektorech. Navíc jsme bez šaten a kluci musí přijet na tréninky převlečení. Někteří už sice mají papíry a jezdí autem, ale někteří musí autobusem. Není to lehké,“ má jasno.

Sám ale věří, že sezona se dohraje. „Mělo by se to zvládnout. Musí být odehráno nad padesát procent zápasů, pak se to dá uzavřít. Nám jich chybí do poloviny šest, a kdyby se alespoň tři kola ještě teď na podzim stihly, bylo by to dobré,“ přeje si a přichází s návrhem, jak dohnat případné manko na jaře. „Pokud by se už nemohlo letos hrát, tak by se mohlo v lednu trénovat a od února začít hrát. Místo přáteláků by byly mistráky. Takhle by se to dalo dohrát relativně v klidu. Většina týmů z této soutěže už umělé trávy má, takže by to problém být nemusel,“ uvažuje Michal Veselý.