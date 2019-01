Kroměříž, Havlíčkův Brod – Brodští fotbaloví žáci zajížděli ve 23. ligovém kole na hřiště hanácké Slávie Kroměříž, kde se z vítězství radovali svěřenci Stanislava Dubna a bezbrankovou remízu uhrála U15.

Na špatnou produktivitu doplatily žákovské týmy Slovanu na hřišti hanácké Slavie Kroměříž. | Foto: Jaroslav Švanda

I. ŽÁKOVSKÁ LIGA – SpSM

U15

KROMĚŘÍŽ – H. BROD 0:0

Nejstarší žáci brodského Slovanu odjížděli na Hanou s jasným cílem získat tři body. Do samotného utkání vstoupili aktivně a už ve čtvrté minutě neproměnil samostatný únik Němec a o chvíli později střílel Jaroš těsně vedle.

Po čtvrt hodině hry se z branky radoval Krejdl, ale jeho radost zastavil rozhodčí odpískáním autu. V největší šanci zápasu se objevil po přihrávce Krejdla záložník Klement, který trefil pouze prostředek branky, kde stál gólman a jeho pokus vyrazil na roh. Po něm se k hlavičce dostal Báča, ale mířil vedle. Ve druhém poločase domácí hru vyrovnali, ale ani na jedné straně se gólů diváci nedočkali. „K našemu výbornému výkonu chyběly pouze góly. Musím kluky pochválit," řekl trenér Miloš Krejdl.

H. Brod: Pazderka – Rosecký, Pártl, Báča, Jagoš – Jaroš, Franc, Klement, Batok – Krejdl, Němec (Beránek, Lorenc, Eisenwort).

U14

KROMĚŘÍŽ – H. BROD 3:0

Do utkání vstoupil lépe domácí tým, který si vytvořil mírnou herní převahu. Tu zúročili v 16. minutě, když brodští zadáci nepohlídali centrovaný míč a nechali kroměřížského útočníka hlavou skórovat. Hru se brodským hráčům podařilo vyrovnat až v posledních deseti minutách prvního poločasu. S aktivní hrou šli hosté i do druhého poločasu, ale jejich převaha byla neproduktivní. Naopak domácí ještě z brejků přidali dva góly a radovali se z celkového vítězství 3:0. „Domácí proměnili svoje šance a my jsme jim to našimi chybami usnadnili," smutnil kouč Josef Fikar.

Poločas: 1:0. H. Brod: Vaněček (53. Novotný) – Mašek, Henek, Prchal, L. Peřina – Stránský (53. Tasovský), Fikar, Vlček (36. Krejdl), Maršík (50. Bartok) – J. Peřina (36. Paušíma), Nedvěd (36. Polcar).

U13

KROMĚŘÍŽ – H. BROD 9:4 (A-A 4:2, B-B 0:0, B-A 1:2, A-B 4:0)

„Ve vyrovnaných zápasech jsme tentokrát místy působili odevzdaným dojmem bez agresivity v zakončení a v obranné fázi často nerozhodností. Mnohým hráčům nelze upřít snahu a bojovnost, ale náš týmový výkon byl pod naším standardem a domácí toho využili k zaslouženému vítězství," má jasno lodivod U13 Pavel Pavlík.

Góly: Pavlík 2, Ondráček, Vašíček. Poločas: 4:2. H. Brod A: Zelenka – Breda, Vašíček – Karlík, Ondráček, Mach, Fejt – Pavlík, Polcar, Prchal. H. Brod B: Březina – Dohnal, Tůmová – Latinský, Tasovský, Franc, Bezděk – Kocman, Suk, Blažek.

U12

KROMĚŘÍŽ – H. BROD 5:10 (A-A 1:1, B-B 1.2, A-B 3:2, B-A 0:5)

„Ve vyrovnaném zápase jsme byli ve finále lepším mužstvem. Nejprve jsme hráli příliš individuálně, ale postupem času se naše hra zlepšila a zaslouženě jsme vyhráli," řekl šéf SpSM Stanislav Duben.

Góly: Pavlas 5, Ranecký, J. Žáček, D. Žáček, Coufal, Pabousek. Poločas: 4:3. H. Brod A: Šidlák – Jirák, Kučírek, Chalupa, D. Žáček, Král, Ranecký, Coufal, Teplý. H. Brod B: Kandr – J. Žáček, Karlík, Šulcová, Kubát, Pavlas, Veroněk, Bílek, Pabousek.