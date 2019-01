Vysočina – Útočník Staré Říše Vladimír Vácha nastřílel v derby s Havlíčkovým Brodem čtyři branky.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Jeho tým ve 13. kole fotbalové divize D smetl Slovan šesti góly.

PŘEROV – VRCHOVINA 4:0

Po vrchovinské standardce z brejku udeřil Zaoral. Nové Město mohlo nepříznivý vývoj otočit, ale Michal nehlavičkoval ve vyložené šanci přesně a druhou příležitost spálil Žák, který šel z úhlu sám na brankáře. Po přestávce domácí duel rychle rozhodli. Roh Bajera šikovně škrtnul Bogdaň a míč zaplul na zadní tyč, 2:0. O dvě minuty později trefil Vítek při rozehrání před sebou stojícího Blažkovského, který ho nadvakrát překonal. „Čtvrtý gól už pramenil z naší frustrace, nedůrazně jsme odkopli míč," řekl trenér Vrchoviny Roman Kysilko.

Góly: 15. Zaoral, 54. Bogdaň, 56. a 65. Blažkovský. Rozhodčí: Nováček. ŽK: 1:2. ČK: 0:1 (90. R. Sodomka). Diváci: 130. Poločas: 1:0. Přerov: Neoral – Václavíček, Bogdaň, Hýbner, Hrabal – Hrušák, Bajer, Kytlica – Koutný, Blažkovský, Zaoral. Vrchovina: Vítek – Komínek, Drdla, Košík, Šandera – Šustáček, R. Sodomka, Kovář, Michal, Žák – P. Smetana. Nejlepší hráči: Václavíček, Blažkovský, Bajer.

PELHŘIMOV – TASOVICE 1:2

V první části se dostali do vedení domácí, když sporný pokutový zákrok využil tradiční exekutor Čížek. Po změně stran se na hřišti nic výrazného nezměnilo, nepřesná nakopávaná pokračovala. Hosté se však dostali k vyrovnání, když se krásně z trestného kopu trefil Švarc. Obrat dokonal nevídaným volejem do šibenice Paul.

Góly: 22. Čížek (PK) – 68. Švarc, 73. Paul. Rozhodčí: Miklík. ŽK: 3:3. Diváci: 150. Poločas: 1:0. Pelhřimov: Čermák – Kmoch, Čížek, Naniáš, Homolka – V. Poul (63. D. Poul), Jeřábek, Niederle, Bartoň – Obranec, Krtek (80. Sládok). Tasovice: Pavliv – Švarc, Mička, Hrazdílek, Lašák – Bula (66. Konrád), Veselý, Hrobař, Horáček – Kirschner (91. Čermák), M. Paul (85. Blahoudek). Nejlepší hráči: Čížek – Paul, Pavliv.

ŠUMPERK – BYSTŘICE 1:3

Už ve 14. minutě se na umělé trávě prosadil Prášil, střelec posledních zápasů zužitkoval hlavou dlouhý aut Marka Svobody. Šumperk se snažil nakopávat dlouhé míče na útočníky, ale na tuto variantu byla Bystřice připravena. V 68. minutě nastřelil Prášil tyč a na penaltě stojící Zbytovský dorazil kulatý nesmysl do sítě. Klidný závěr se však nekonal. Po standardce propadl míč k Podhornému, který snížil. V 85. minutě udeřila Bystřice potřetí. Po domácí standardce pláchla do brejku dvou na jednoho, na jehož konci stál Vladislav Mitáš.

Góly: 71. Podhorný – 14. Prášil, 68. Zbytovský, 85. V. Mitáš. Rozhodčí: Popelák. ŽK: 1:1. Diváci: 100. Poločas: 0:1. Šumperk: Kreizl – Kotzmann, Reichl, Skopal (68. Nemeth), Hruda – Španihel, Herynek (63. Nimrichtr), Barcal, Šalamoun (46. Konečný) – Podhorný, Pezzoti. Bystřice: Trávníček – R. Sklenář, Vícha, Šponar, V. Mitáš – Adamec (86. Illek), Padrtka (63. Chocholáč), Zbytovský, Malý, Marek Svoboda – Prášil (89. Urbánek). Nejlepší hráči: Podhorný – Prášil, R. Sklenář.

SLAVOJ POLNÁ – ROSICE 0:0

Úvodní minuty opanovali domácí, kteří se dostali do slibných střeleckých pozic. Jenže zakončující Válek, Pražák a znovu Válek hledali recept na Zádrapu marně. Pak se hra vyrovnala. Změnit to chtěl domácí Kavka, ale pálil vedle. Po půlhodině hledal Kubec svým centrem někoho ze svých spoluhráčů marně. Za chvíli se opřel do míče Klíma, ale hostující brankář byl na správném místě. Po změně stran se Slavoj dál snažil překonat obranný val Rosic, a když už to dokázal, tak Kavka míč do sítě nedopravil. Kubec to zkusil z dálky, ale ani on nepochodil. V závěrečné půlhodině se začali drát dopředu i hosté a Skočdopole musel třikrát zasahovat.

Rozhodčí: Vostrejž. ŽK: 1:1. Diváci: 123. Slavoj Polná: Skočdopole – Bambula, Kučera, Fadrný, Caha – Benda (76. J. Holub), Pražák, Klíma (46. Urbánek), Kavka (89. Haala), Kubec – Válek. Rosice: Zádrapka – Dvořák, Huška, Makiš (89. Krejčí), Havlásek – Lang, Malata, Selinger, Drbal – Chlup, Rybníček. Nejlepší hráči: Fadrný, Pražák – Huška.

ŽĎÁR N. S. – KOZLOVICE 0:1

Hosty poslal do vedení na centr do vápna si naběhnuvší Galetka. V tu dobu už mohli domácí vést o dvě branky, ani jednu příležitost však nevyužili. Po změně stran Kozlovice spoléhaly na brejky, které táhl rychlonohý Žůrek. Žďár mohl vyrovnat po velké šanci Bureše či hlavičce Turka, kterou gólman Kadlec zneškodnil.

Gól: 11. Galetka. Rozhodčí: Bernatík. ŽK: 1:3. ČK: 0:1 (83. Galetka). Diváci: 180. Poločas: 0:1. Žďár n. S.: Jícha –Veselý, Turek, Vomela – Trojánek (54. Motyčka), Bureš, Nedvěd Kunstmüller, T. Ločárek – Jurnečka, A. Chmelíček (25. Frieb). Kozlovice: Kadlec – Střelec, Martin Král, Dostál, Heger – Kaďorek, Galetka, Schlehr, Šolín, Hradil (77. Nevřela) – Žůrek (86. Janoštík). Nejlepší hráči: Kaďorek, Kadlec, Martin Král.

STARÁ ŘÍŠE – H. BROD 6:1

Hned ve 3. minutě zahodili hosté velkou příležitost, za což je z protiútoku a následného rohu potrestal neobsazený Vácha. Stará Říše se chopila otěží a v první půlce dominovala, ale pálila jednu šanci za druhou. A tak se těsně před pauzou prosadil hostující Štědrý, který po rohu a dorážce vyrovnal. To ale domácí nepoložilo. Druhá část byla opět v jejich režii. Rygl vrátil Říši vedení po Váchově přiklepnutí. Po úniku Brnického si naběhl do vápna Vácha a placírkou zvýšil na 3:1. Tentýž hráč zkompletoval brzy hattrick, a to lacino, protože obral Kubáta při odkopu o míč a snadno zavěsil. Vácha pak završil své střelecké představení čtvrtou trefou, a tečku udělal Konate.

Góly: 5., 67., 78. a 81. Vácha, 59. Rygl, 86. Konate – 45. Štědrý. Rozhodčí: Nejezchleb. ŽK: 1:0. Diváci: 140. Poločas 1:1. Stará Říše: Břinek – Brnický, Kadlec, Príborský, Merhaut – M. Pokorný, Amara (50. Bidi), Göth, Rygl (70. Kratochvíl) – Vácha, Konate (88. Tichánek). H. Brod: Kubát – Křivka, Kavka, Konvalina, Hekerle (85. Svoboda) – Vendl (87. Hejkal), Henek, Vařejka (67. Veselský), Tuchý, Štědrý – Plichta. Nejlepší hráči: Vácha, Brnický, Merhaut.

ŽDÍREC N. D. – BLANSKO 0:0

„Vše podstatné se odehrálo v prvním poločase, kdy jsme si vypracovali šance, ale neproměnili jsme je. V kritické chvíli nás podržel gólman Janda. Po přestávce jsme měli pouze optickou převahu, ale nic důležitého se už neodehrálo," řekl ždírecký trenér Miroslav Plíšek.

Rozhodčí: Batík. ŽK: 2:1. Diváci: 230. Ždírec: Janda – Michalec, Kysilko, Čalkovský, Novotný – Fikar, Smejkal (80. Klimeš), Mrázek (88. Slavík), Pátek, Štukhejl – Kolouch (70. Najman). Blansko: Juran – Blažek, Müller, Šplíchal, Gromský, Šíp – Fousek, Kugler, Chloupek (74. Jarůšek) – Trtílek (47. Ullman), Mezlík (66. Nečas). Nejlepší hráči: Kolouch, Janda – Mezlík.

Zbylý výsledek 13. kola: Hodonín – Uh. Brod 1:2 (1:2), 16. Víšek – 5. R. David, 41. Večeřa.

1. ST. ŘÍŠE 14 8 2 4 28:12 26

2. Uh. Brod 14 8 2 4 19:17 26

3. Přerov 14 7 4 3 19:14 25

4. Hodonín 14 7 2 5 27:22 23

5. VRCHOVINA 14 7 2 5 21:18 23

6. PELHŘIMOV 14 7 1 6 22:22 22

7. SLAVOJ POLNÁ 14 6 4 4 17:17 22

8. Tasovice 14 5 6 3 20:19 21

9. Blansko 14 4 7 3 18:14 19

10. ŽDÍREC N. D. 14 4 5 5 21:20 17

11. Kozlovice 14 4 5 5 21:21 17

12. BYSTŘICE 14 4 5 5 27:29 17

13. Rosice 14 4 4 6 20:22 16

14. ŽĎÁR N. S. 14 3 3 8 17:19 12

15. Šumperk 14 3 2 9 12:27 11

16. H. BROD 14 2 4 8 12:28 10

Příští kolo: Tasovice – Rosice, VRCHOVINA – SLAVOJ POLNÁ, BYSTŘICE – Přerov, Kozlovice – Šumperk, Blansko – ŽĎÁR N. S., H. BROD – ŽDÍREC N. D., Uh. Brod – ST. ŘÍŠE, PELHŘIMOV- Hodonín.