Věžnice, Herálec – Deváté kolo I. A třídy svede dohromady sousedy v tabulce, kteří svedou boj o čtvrté místo v tabulce.

Nelítostný souboj se očekává v nedělním zápase I. A třídy mezi fotbalisty Věžnice (v bílém) a Herálcem. | Foto: Ivo Havlík

Věžnice na domácím hřišti uvítají bývalého účastníka krajského přeboru, Herálec. A navíc se dá očekávat i bratrský souboj Martina a Jindřicha Martínků.

Překvapenost je oboustranná

„Bude přece jen trochu pikantní pro oba," potvrdil předseda Věžnice Bohuslav Chalupník, který by si přál urvat tři body. „Každý zápas chceme vyhrát," dodal. To herálecký kouč Petr Kuchta by rád také bodoval. „Jsme totiž tak trochu překvapeni, že nám to moc nejde," povzdechl si.

Jeho kabina se totiž pere s velkou marodkou. „Budou muset hrát i trenéři," pousmál se Kuchta, který by i přesto chtěl přeskočit soupeře. „Oni jsou před námi, a to se jim budeme snažit překazit," potvrdil.

Ovšem jednoduché to podle něj mít asi nebudou. „Kluky sice moc neznám, ale hrají asi důrazně a hodně spoléhají na bojovnost a my musíme hrát na co máme. Každý zápas je ale jiný. Míč je kulatý," podotkl Kuchta, jehož tým po padáku z krajského přeboru doznal hodně změn.

Věžničtí fotbalisté v uplynulém kole po čtyřech kolech bez porážky padli v Pohledu, a tak budou chtít před domácími fanoušky vyhrát. „ Ten zápas se nám nepovedl, ale když podáme v neděli dobrý výkon, tak můžeme uspět," pronesl Chalupník, který ještě před koncem přestupního termínu angažoval novou posilu do útoku. „Na hostování z Polné přichází Bahounek," prozradil šéf klubu.

Na domácí však nečeká jednoduchý soupeř. „Oni mohou uplatnit zkušenosti, které získali v přeboru. Jsou to bojovníci, ale jinak moc nevíme, co od soupeře čekat," naznačil Chalupník.

Předpokládané sestavy:

Věžnice: Šrámek – Kölbl, Fikejz, J. Martínek, Marek Chalupník – Havlíček, Šimoníček, Milan Chalupník, Staněk – Šejstal, Bahounek. Trenér: Stanislav Muzikář

Herálec: Koubek – Bártl, Kuchta, M. Martínek, Vytasil – J. Stojan, Král, Hrala, Filipský – Komůrka, L. Stojan. Trenér: Petr Kuchta

Začátek utkání: Neděle v 15.00

Rozhodčí: Masopust – Ryšánek, Podoba