„Úplně na první příčky nemyslíme. I proto, že si myslím, že letošní ročník bude těžší, i vzhledem k tomu, že přibydou juniorky Jihlavy a Brna. Navíc máme dva roky po postupu a třetí rok pro nás bude nejtěžší,“ potvrdil Slavík.

Nějaké menší změny v kádru proběhly, ale každý odchod dokázal Martin Slavík nahradit. Brankář Aleš Bílek se vrátil do Rozsochatce, ale nahradil ho Daniel Bartaloš z Pardubic. „Kamil Štukhejl nám odjel do zahraničí, ale za něj přišel Martin Koutný z Chotěboře,“ prozradil ždírecký lodivod. Zvučnou posilou je pak kanonýr Matěj Vopršal, který přichází ze třetiligového Nového Města. Právě gólový hráč Tatranu dlouhodobě scházel.

Úvodní kola divizní skupiny D nemá Ždírec příliš jednoduché. Nejprve zajíždí do Brna na Start, následně přivítá juniorku Jihlavy a pak má na programu dvě derby s Polnou a Žďárem nad Sázavou. „Rozjezd soutěže nemáme zrovna jednoduchý. Začátek nás čeká u nováčka, který se chvástá, ale nevíme, co od něj máme čekat,“ uznal Slavík, který si uvědomuje, že body musí jeho svěřenci sbírat hlavně na domácím hřišti.

Mezi hlavní favority by zřejmě mohly patřit nově příchozí juniorky. „Podle mě to bude hlavně ta brněnská, tam to berou hodně vážně. Samozřejmě i ta jihlavská. Záleží, jak jim to tam bude fungovat a jak to budou mít nastavené. Když budou chtít, tak určitě na postup mají podmínky,“ odvětil Slavík, který ale hodnotí kvalitu divize jako ne příliš dobrou. „Obecně si myslím, že úroveň jde trochu dolů, když to vezmu v horizontu deseti let zpátky, tak jde po stránce kvality dolů,“ potvrdil ždírecký šéf lavičky.

Krátká letní pauza probíhá v Tatranu uspokojivě. „Schází se nás docela hodně. Samozřejmě proběhly už i dovolené, nevyhnula se nám ani zranění. Ovšem celkově jsem hodně spokojený. I přípravné zápasy už měly i nějaké parametry,“ řekl Slavík.