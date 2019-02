Pohled – Obavy ze světských. Ty měl ve filmu Okresní přebor trenér Slavoje Houslice Pepík Hnátek, který pouť bral jako jednu z kritických chvil v sezoně.

Hrdinou zápasu byl v prvním kole krajského poháru mezi Pohledem a Štoky Luboš Venc (v bílém), který dosáhl hattricku. | Foto: Ivo Havlík

Tohle ovšem neplatilo o víkendu o fotbalistech v Pohledu. Ti po dvou náročných nocích, kdy se starali o hosty při rockových zábavách, našli v neděli v sobě ještě dost sil na to, aby v prvním kole krajského poháru vyřadili Štoky, účastníka I. B třídy.

Lóži na vše nestačil

Do zápasu lépe vstoupily Štoky, které o soutěž výše hrající Pohled zaskočily gólem Ložino ze třetí minuty, když domácí obrana chybovala a nabídla soupeři brejk. Následně se hrál vyrovnaný fotbal a do velkých příležitostí se dvakrát dostal Slanař, ale ani jednu šanci neproměnil. O vyrovnání se postaral pozdější hrdina zápasu Luboš Venc, ke kterému se dostal odražený míč od tyče následně propálil vše, co mu stálo v cestě. Do konce prvního poločasu se střídaly šance na obou stranách, ale oba gólmani předváděli skvělé zákroky.

„První poločas nám vyšel podle představ. Věděli jsme, že se budou domácí snažit o tlak, ale dokázali jsme ho v kombinované sestavě eliminovat," řekl trenér Štoků Tomáš Karlík.

Jenže jeho svěřenci na povedený první poločas nedokázali navázat a po šesti minutách předvedl pěknou akci Zych a zkušeně si poradil i s koncovkou. O deset minut později se k míči dostal Gruber a ten se mohl radovat z premiérového gólu v pohledském dresu.

V 68. minutě se k zakončení dostal opět Venc a ani na podruhé neselhal – 4:1. Potom si domácí vybrali slabší pětiminutovku, kterou potrestal Lóži proměněným pokutovým kopem. Jenže ani tímto gólové hody neskončily. Na rohový kop si naběhl Polák a hlavou nedal Kubátovi šanci. Poslední slovo zápasu si vzal střelecky probuzený Luboš Venc, který hattrickem dal výsledku konečnou podobu - 6:2.

„Náš tým se tvoří a druhý poločas byl z naší strany katastrofální. Ale kdybychom na začátku zápasu proměnili naše šance, asi by se utkání vyvíjelo jinak," poznamenal Karlík.

Spokojený byl po zápase pohledský trenér Petr Veselka. „Musím před hráči smeknout. Tento víkend byl pro ně velmi náročný, ale vypořádali se s ním na jedničku. Mile mě překvapili mladí hráči, utkání se střelecky vydařilo Vencovi. Nyní se těšíme na derby s Přibyslaví."

Ve druhém kole se představí další okresní zástupce z Chotěboře. Tu bude hostit na svém hřišti Pacov.

Ostatní výsledky 1. kola krajského poháru

Rapotice – V. Bíteš 1:4

Košetice – Pacov 2:4

Želetava – Luka n. J. 1:4

Program 2. kola

Pohled – Přibyslav

Nová Ves – Velká Bíteš

Pacov – Chotěboř

Luka n. J. – Sapeli Polná

Alois Svoboda