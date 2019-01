Havlíčkobrodsko – V okresních fotbalových soutěžích se o víkendu hrálo páté kolo, tentokráte bez překvapení.

Trojku. Tu nadělila přibyslavská rezerva v okresním přeboru tápajícímu Starému Ransku. Na chvostu tabulky je Světlá B. | Foto: Ivo Havlík

V nejvyšší soutěži, v okresním přeboru, bylo šlágrem derby v Okrouhlici .

Hosté po výhře 4:1 prokázali, že jejich postavení v čele tabulky je oprávněné a jdou zatím bez ztráty kytičky za postupem mezi prvotřídní oddíly. Za bukem však číhá chotěbořská rezerva, která pouze s dvoubodovým mankem čeká na klopýtnutí favorita. Hodně napoví příští kolo, v němž vedoucí Veselý Žďár přivítá na svém hřišti největšího konkurenta, druhý oddíl tabulky Chotěboř B.

Po nečekaném debaklu 0:4 s béčkem Lípy se Jeřišno pokusí napravit reputaci v boji s Rozsochatcem v domácím prostředí. Konečně se dostává do potřebné formy Golčův Jeníkov, po nakládačce Hněvkovicím 7:2 se vyhoupl na druhé místo v tabulce, ale čeká na něj těžký zápas v Sobíňově.

Ve III. třídě si první tým tabulky Česká Bělá hladce poradil s posledním Herálcem B a je favoritem i v příštím kole na hřišti v Nové Vsi u Světlé nad Sázavou. Herálecká rezerva je jako jediná bez zisku bodu a na hřišti v Pohledu asi těžko uspěje proti domácímu béčku. Střed tabulky drží hned čtyři oddíly se shodným počtem sedmi bodů.

V A skupině IV. třídy nadělila vedoucí Maleč „búra"domácímu Úsobí, utekla o tři body Chotěboři C, ta však má jeden zápas k dobru. Šlágrem příštího kola bude střetnutí o čelo tabulky Maleč –Chotěboř C, oba rivalové dosud neokusili hořkost porážky. Po špici tabulky ještě pokukuje Vepřová, po výhře nad Rozsochatcem 2:0 má další výhodu domácího prostředí v boji s Vískou. V B skupině IV. třídy je situace komplikovaná. Vedoucí Šmolovy ztratily první dva body a o čelo tabulky se perou hned čtyři oddíly. Kromě Šmolov (mají o víkendu volno) to jsou Kamenná Lhota, Kouty a Lípa.

Alois Svoboda