Havlíčkobrodsko – Uplynulý víkend nepřinesl v krajském přeboru týmům z Havlíčkobrodska ani bod ze hřiště soupeřů.

FK Kovofiniš Ledeč nad Sázavou. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

HFK TŘEBÍČ – CHOTĚBOŘ 2:1

Potřetí v řadě vyhráli fotbalisté HFK Třebíč. Před malou návštěvou potvrdili vzestup formy a po nemastném neslaném úvodu se vyhoupli již do první poloviny tabulky. Po bezbrankové první půli se všechny tři branky vmáčkly do patnácti minut. Čtyři minuty po změně stran se prosadil Maleta a a za další tři minuty na 2:0 zvýšil Durda. Hosté se dostali na kontakt zásluhou Nedvěda, ale více již do konce zápasu nestihli.