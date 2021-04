Na jihlavský sekretariát krajského fotbalového svazu dorazil do minulého pátku, kdy skončil termín na podání návrhů na kandidáty, jeden návrh na předsedu, dalších osm na členy výkonného výboru a pět návrhů na členství v ORK. Volby by měly být jasné, ale úplně samozřejmý výsledek není. „Každý kandidát, aby byl zvolen, musí dostat nadpoloviční počet hlasů v obou komorách, v nichž se volí,“ poukázal na jedno z pravidel sekretář KFS Vysočina Roman Šoukal. Zmíněnými komorami míní volby od delegátů, kteří mají nominaci na jedné straně za vysočinské okresní fotbalové svazy, na straně druhé za kluby.

Těchto delegátů s hlasem rozhodujícím je v obou případech po pětadvaceti při rovnoměrném zastoupení všech pěti okresů. Kvůli současné epidemické situaci a navazujícím opatřením se valné hromady nezúčastní zástupci klubů s hlasem poradním, což je změna oproti minulým valným hromadám KFS.

Na předsedu kandiduje dosavadní místopředseda výkonného výboru KFS a předseda Okresního fotbalového svazu Třebíč Radek Zima. Jméno nového kandidáta do čela fotbalového hnutí na Vysočině bylo známé už řadu týdnů. „O tom, že budu kandidovat na předsedu krajského fotbalového svazu, jsem se rozhodl loni. Pokud budu zvolen chci navázat na to, co se podařilo v minulosti. Máme tady na Vysočině dobře nastavený systém soutěží, na tom není co měnit. Na druhé straně chci dál zlepšovat komunikaci, více komunikovat s kluby,“ nastínil svoje představy o působení v nové funkci jediný kandidát na předsedu výkonného výboru Krajského fotbalového svazu Vysočina.

Jedenapadesátiletý Radek Zima v čele svazu vymění Miroslava Vrzáčka, který šéfoval fotbalu na Vysočině od vzniku KFS Vysočina v roce 2001. „Po dvaceti letech ve funkci předsedy končím. Chci zůstat členem výkonného výboru, pokud budu zvolen,“ řekl před časem Deníku ke své budoucnosti ve fotbalovém hnutí na Vysočině pětasedmdesátiletý Miroslav Vrzáček.

Složení výkonného výboru se změní na dalších čtyřech místech. V novém volebním období nekandidují jeho dosavadní členové Jiří Matiášek a Patrik Trombelli, už před dvěma lety odešel z výkonného výboru Roman Šoukal, když se stal sekretářem svazu, a Josef Mach kandiduje do ORK. Nováčky jsou naopak Jaroslav Beneš, Václav Duben, Roman Fabeš a Pavel Vašek. Spolu s Radkem Zimou a Miroslavem Vrzáčkem budou ve výkonném výboru pokračovat Milan Reich, Luboš Vaněk a Pavel Kincl.

V pětičlenné odvolací a revizní komisi už nebudou působit Ladislav Mareš a Ivan Štancl. Se zůstávajícími Petrem Králem, Václavem Novákem a Zdeňkem Zimolou by v ní nově měli působit zmíněný Josef Mach a ještě Pavel Mazánek.

Kromě voleb a nezbytných procedurálních záležitostí jsou na programu valné hromady, které se uskuteční na zámku v Polné, klasické svazové zprávy. Tu o stavu rozvoje fotbalu v kraji a činnosti VV KFS Vysočina naposledy předloží končící předseda Miroslav Vrzáček.

Delegáti budou schvalovat také dvě změny ve stanovách svazu. „Nově se bude valná hromada KFS konat každý rok namísto dosavadních dvou let. Druhou novinkou ve stanovách je kodex Criminal compliance programu svazu, který veden snahou zabránit neetickému a protiprávnímu jednání, zejména pak trestněprávnímu jednání. To se týká především korupčního jednání,“ poznamenal k připraveným změnám ve stanovách Roman Šoukal.

Valná hromada se uskuteční při dodržení předepsaných protiepidemických opatření. Všech padesát delegátů s hlasem rozhodujícím i hosté budou muset předložit negativní antigenní test na covid 19, případně test podstoupit přímo na místě. Účastníci valné hromady budou jednat v respirátorech, zajištěny budou dezinfekční prostředky i patřičné rozestupy.

Valné hromady krajských fotbalových svazů začaly minulý týden. Jako první se 30. března uskutečnila valná hromada Jihomoravského krajského fotbalového svazu a o den později valná hromada Olomouckého krajského fotbalového svazu. Ve stejném termínu jako na Vysočině se koná valná hromada Královéhradeckého krajského fotbalového svazu, následovat budou valné hromady krajských fotbalových svazů v dalších deseti krajích. Valná hromada Fotbalové asociace České republiky je na programu 3. června v Nymburku.