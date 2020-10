Výlet do přírody? Holoubek chodí na ryby

Rybaření je ideální volnočasovou aktivitou v dobu plnou omezení. Zjistil to i fotbalový trenér David Holoubek. Když se dostane do rodného Humpolce, případně k rodičům manželky do nedalekých Jiřic, zpravidla sahá po prutech. „Nejraději chodím na Malou přehradu u Želiva,“ svěřil se.

David Holoubek propadl rybaření. | Foto: Deník / Kamil Vaněk