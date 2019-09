Elita už na Vysočině hrávala. Tradiční krajskou baštou tohoto sportu bylo Nové Město na Moravě, respektive Radešínská Svratka, kde už ale ženy do míče nekopou.

Udržet ženský fotbal se podařilo jen ve Světlé nad Sázavou, kde mají mládežnický výběr, a v Okříškách, kde se v minulé sezoně hrála divize, stejně jako v Jihlavě.

Do krajské metropole kdysi také jezdívaly top celky z republiky. „Nějaká historie tady je, hrávala se tady první liga, někdy před šesti sedmi lety se usilovalo o postup zpět, ale to se nepovedlo,“ zavzpomínal manažer fotbalistek FKM Vysočina Jihlava Josef Morkus na neúspěšnou baráž s Libercem.

Po tomto nezdaru to začalo jít s Jihlavou z kopce. „Dokonce se v půlce další sezony odstoupilo ze soutěže a musela se zaplatit pokuta. Mysleli jsme si, že je to konec ženského fotbalu v Jihlavě,“ nastiňuje Morkus. „Ale naštěstí tady v tu dobu byly mladší žákyně a rodiče za námi přišli, že to rušit nemáme, že holky mají zájem a chtěly by hrát dál. Bylo jich tady asi třináct,“ vrací se o pár let zpět. „Mojí podmínkou tehdy bylo, že musí být dostatečný počet hráček a že si každý rok řekneme, jestli má cenu pokračovat. Výhrou bylo, že tady byly trenérky Valentová s Pojeznou, hlavně díky nim se to nezrušilo,“ vyzdvihl práci trenérského dua.

Klub FKM Vysočina Jihlava si dával postupné cíle, které se začaly naplňovat. Z žákyň se postupně staly dorostenky, které už nyní hrají na ženské úrovni. „My jsme je pak po roce v soutěži přihlásili do dospělé kopané, i když byly holky věkem mladší. A ony po dvou letech působení v Moravskoslezské divizi dokázaly postoupit do Moravskoslezské ligy,“ smeká Josef Morkus před uplynulou parádní sezonou, v níž jihlavský celek vyhrál dvanáct ze čtrnácti utkání, a ve zbylých dvou remizoval! „Trochu jsme s tím počítali. Věděli jsme, že mají perspektivu.“

Ale s tím začaly nové starosti. „Zároveň jsme si byli vědomi, že pokud chceme hrát ligu, tak musíme mít i mládežnické družstvo. Proto jsme oslovili trenéra Nápravníka, jestli by nevytvořil žákovský tým. A jemu se podařilo sehnat velké množství dívek z regionu,“ smekl před novým koučem žákovského celku, který se v Jihlavě začal scházet. „Dohromady jich tady bylo dvaadvacet. Byla jen otázka, jestli to holky bude bavit,“ podotkl Morkus. „A protože devadesát procent v dubnu řeklo, že chce hrát společnou soutěž dívek, tak se v Jihlavě hraje v této sezoně česká první liga žákyň,“ potěšil ho velký zájem, a hlavně úspěšný pokus přihlásit tým více na západ.

Starší žákyně už mají za sebou první zápasy. S favorizovanými Pardubicemi prohrály 0:10, ale ve druhém utkání s Libercem už dokázaly doma bodovat. Prohrály na penalty 1:2!

První kolo v Moravskoslezské lize žen odehrál i první tým FKM Vysočina Jihlava. A byla to povedená premiéra! Na hřišti Vsetína sice v poločase hostující celek prohrával 1:3, ale zejména díky střelecky disponované Zuzaně Polákové, autorce pěti gólů, dokázal skóre otočit a vyhrát 6:4!