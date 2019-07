Deset bodů. Takový byl na konci sezony náskok Kožlí na vedoucí pozici před béčkem Světlé. A po pěti letech strávených v okresním přeboru se vrací zpět do krajské soutěže. „Pro nás nebyl postup rozhodně prioritní. Chtěli jsme soutěž samozřejmě vyhrát, to chce každý, ale na konec jsme hlasovali, jestli do I. B třídy půjdeme nebo ne,“ přiznal trenér Miloš Březina.

O postupu rozhodla většina. „Ne všichni byli pro. Někteří hráči a já jsem byl na vážkách, protože přece jen kluci nemají tolik natrénováno. Tým, když bude kompletní, může hrát v první polovině tabulky, ale mám strach ze zranění,“ prozradil svůj názor Březina. Klub chtěl přivést dvě posily, ale nakonec vyšla jen jedna. „Jedna nevyšla, uvidíme, jak to dopadne. Není, co ztratit,“ dodal koželský trenér.

Díky posunům v krajských soutěžích jde nakonec do I. B třídy i druhé světelské béčko.

Z okresu se poroučí Víska a Lipnice. Opačným směrem pak putuje Česká Bělá.

JIHLAVSKO

Největší suverén v uplynulé sezoně v okresních přeborech? Toho hledejte na Jihlavsku. Batelov soutěži doslova dominoval a jistotu postupu do I. B třídy měl již v polovině května.

Nakonec vyhrál s šestnáctibodovým náskokem na druhé Kněžice. „Šli jsme do sezony s tím, že chceme postoupit. Několik let zpátky se nám to nedařilo, takže jsme rádi, že to konečně dopadlo,“ líčí s úsměvem trenér Zdeněk Kapoun.

V I. B třídě se jeho svěřenci objeví po dlouhých jedenácti letech. To však kouče neznervózňuje. „Už v zimě jsme se trochu posílili a i teď máme vytipovaných pár hráčů. Chceme v I. B třídě hrát důstojnou roli.“

S elitní okresní soutěží se pak loučí poslední Kozlov, který nezvládl poslední kolo s Bítovčicemi.

PELHŘIMOVSKO

Vítězové okresního přeboru na Pelhřimovsku se v poslední době o patro výš zrovna moc nehrnou. Potvrdil to i letošní vítěz – Červená Řečice. Nenašel se ani jiný zájemce.

Poutník liga byla velmi vyrovnaná, vítěze od pátých Černovic dělilo jen šest bodů.

Sestupuje poslední tým, Čejov nasbíral pouze deset bodů.

TŘEBÍČSKO

Už před zahájením uplynulé sezony byl favorit na postup jasný. Přestože FŠ Třebíč byla nováčkem, úvahám o postupu se nebránila. „Máme dobře strukturovaný klub, k roli favorita se hlásíme,“ znělo z třebíčského tábora. Okresní přebor tým vyhrál se šestibodovým náskokem před Rudíkovem.

Mimochodem i to byl loňský vítěz III. třídy (ještě se hrála ve formátu dvou skupin) a hned po roce se podívá do vyšší soutěže. Rudíkov jde do krajské soutěže také, protože Nové Syrovice nepřihlásily I. B třídu a chtějí hrát pouze okresní přebor.

Na konkurenci nestačil Pyšel, soutěž údajně nepřihlásí Jemnicko B, takže se v srpnu dostane hned na trojlístek nováčků: Koněšín, Myslibořice, Studenec.

ŽĎÁRSKO

Okresní přebor Žďárska našel v sezoně 2018/2019 jasného lídra v podobě fotbalistů Hamrů nad Sázavou. Kladiváři, korunní princ soutěže posledních let, se dostali do čela tabulky hned na začátku ročníku, a už na něj nikoho dalšího nepustili.

„Podařilo se nám rozšířit kádr, takže bylo jedno, kdo zrovna naskočí do základní sestavy. I když nám na jaře chybělo třeba pět zraněných, letos se to vůbec neprojevilo. Naši sílu znám, proto je pro mě osobně cílem v I. B třídě první pětka soutěže,“ řekl trenér Kladivářů Vojtěch Zedníček.

Druhé místo vybojovala Svratka, a jelikož se z Pelhřimovska do krajské soutěže nikomu nechtělo, představí se po dlouhých třinácti letech v I. B třídě i ona. Solidní výkony předváděla třetí Bobrová, páté místo je výborným počinem rezervy Nové Vsi.

U dna tabulky byli od úvodu oba nováčci. Jimramov ještě se zbytkem pelotonu dokázal držet krok, ale poslední Ujčov uhrál pouhé čtyři body a po roce se tak vrací do III. třídy.