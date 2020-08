To bylo možné díky srílanskému kuchaři Ranganu Wimalasooriyovi (na snímku), který kuchyni typickou pro jeho domovinu představil v místní kavárně Esence. Letos tam vařil podruhé.

Jak dlouho už v Čechách vaříte?

Od mého příjezdu do České republiky, což je pět let. Vařil jsem už na Srí Lance, a to od ukončení hotelové školyv Galle.

Jak chutná srílanská kuchyně?

Má velmi výrazné a plné chutě. Základem pro většinu srílanskych jídel je kari, kurkuma, chilli, tamarind, koriandr, zázvor, česnek, fenykl, kari listy nebo citronová tráva. A jako má Česká republika svíčkovou omáčku s knedlíky nebo guláš, tak tradiční srílanské jídlo je rýže a kari – to je pak kuřecí, rybí, zeleninové…

Jak na srílanskou kuchyni reagují Češi?

Velice dobře! Myslím, že je to i tím, že je to trochu něco jiného a nového. Srílanských restaurací v České republice moc není. V Praze dvě. A já nyní připravuji food truck se srílanskou kuchyní, kterou bych rád připravoval na různých akcích.

A co vy říkáte na naši kuchyni? Je něco, co byste na Srí Lance nejedli?

Je hodně těžká (smích). Po českém obědě vždy odpadnu na dvě hodiny. Nikdy bychom nejedli králíka. Toho opravdu nemusím, ale miluji koprovou omáčku nebo zelnou polévku.

Jaká jídla jste ve Kdyni připravoval?

Právě tradiční srílanské rice and curry, které vaří opravdu každá srílanská rodina, a to skoro denně. Základem je rýže s kuřecím kari, kari z červené řepy a kari z červené čočky. K tomu jsem servíroval lilkové moju, papadam, rajčatový sambol, sambol z máty a chilli pastus praženými krevetami a tolik oblíbené jarní rolky z kuřete a tuňáka.

Zvládneme si taková jídla připravit i doma?

Příprava je velice jednoduchá! Do budoucna chceme připravit kurz vaření srílanské kuchyně, tak třeba se znova potkáme ve Kdyni na kurzu vaření.

Ve vaření se ale zaměřujete i na ayurvédskou kuchyni. V čem spočívá a v čem je jiná?

Ajurvéda je zdravý způsob života. Není to jen o zdravém jídle, je to i o přístupu k životu, k tělu, mysli. Úzce souvisí s jógou, vegetariánstvím, meditacemi a hledáním životní rovnováhy. Co se týká ajurvedského vaření, zde se jedná o vhodnou kombinaci potravin, o použití převážně rostlinných produktů.