Ingredience: 2,5 kg vypeckovaných měkkých švestek, 350 g cukru, 100 ml octa, 2 ks celé skořice, 2 ks badyánu, 200 ml rumu.

Postup: Švestky rozprostřete do velkého, nejlépe smaltovaného kastrolu. Zasypte je cukrem, pokropte octem a nechte na chladném místě odležet 24 hodin. Přidejte koření v pytlíku a švestky pomalu přiveďte k varu. Nemíchejte! Nechte pomalu vařit asi 3 hodiny, dokud se neodpaří voda a nezhoustnou. Vyjměte koření, povidla rozmixujte nahladko, vmíchejte rum a ihned plňte do připravených skleniček. Ty otočte dnem vzhůru.

Makový švestkový koláč

Ingredience: 3 hrnky polohrubé mouky, 1 hrnek krupicového cukru, 1 vanilkový cukr, 1 hrnek mletého máku, 1 prášek do pečiva, 1 lžička skořice, ¾ hrnku mléka, ¾ hrnku oleje, 3 vejce, 2 najemno nastrouhaná jablka, citronová kůra, špetka soli, čerstvé švestky.

Postup: Promíchejte mouku, cukr, vanilkový cukr, prášek do pečiva a sůl. Přidejte ostatní suroviny a vyšlehejte hladké těsto. To rozetřete na pečicím papírem vyložený plech. Naskládejte rozčtvrcené švestky a pečte ve vyhřáté troubě na 170 °C asi 50 minut.

Švestkové knedlíky

Ingredience: 250 g měkkého tvarohu, 50 g másla, 200 g polohrubé mouky, 3 vejce, švestky, špetka soli, máslo, cukr a strouhanka na ozdobení.

Postup: Do proseté mouky přidejte tvaroh, žloutky, rozpuštěné máslo a sůl a vypracujte tužší těsto. Rozválejte je na plát silný asi 0,5 cm a rozkrájejte na čtverečky. Do každého zabalte vypeckovanou švestku a důkladně zabalte do kuličky. Knedlíky vařte v osolené vodě asi 10 minut. Podávejte s opraženou strouhankou, moučkovým cukrem a přelité máslem.

Švestková chilli omáčka

Ingredience: 1 kg vypeckovaných švestek, 500 ml vinného octa, 500 g krupicového cukru, 3 stroužky česneku, 2 sušené chilli papričky, kousek čerstvého zázvoru, 1 celá skořice, 3 hřebíčky, 2 kuličky nového koření, ½ lžičky soli.

Postup: Švestky vypeckujte, promíchejte s octem a pomalu zahřívejte k varu. Přidejte kousek zázvoru, koření v pytlíku, rozdrcený česnek, chilli papričky a sůl a vařte, dokud se nezačnou švestky rozpadat. Postupně přisypávejte cukr a vařte ještě alespoň 30 minut. Vyjměte koření a kousek zázvoru a směs rozmixujte dohladka. Plňte do připravených skleniček a nechte vychladnout dnem vzhůru.