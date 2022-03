na těsto: 250 g tvarohu ve vaničce 3 vejce 3 lžíce rumu 3 lžíce mléka špetku soli 250 g hladké mouky 1 prášek do pečiva

na dokončení: 90 g cukru moučka 1 vanilkový cukr 1 lžičku skořice sklenici oblíbené marmelády 250 ml smetany ke šlehání 1 tvaroh ve vaničce



Postup:

V misce prošleháme tvaroh, vajíčka, mléko, rum a špetku soli. Nakonec přimícháme mouku smíchanou s kypřicím práškem do pečiva.

Mezitím si nachystejte menší kastrůlek, do něj nalijte olej (cca 0,75 l) a rozehřejte. Pokud máte teploměr, změřte na 175 °C. Pomocí lžíce vhazujeme do oleje (se dvěma lžícemi můžete zkusit kulatý tvar). Koblížky by se měly smažit na středním plameni z obou stran tak, aby byly dozlatova a propečeny.

Osmažené koblížky skládejte na talíř vyložený ubrousky, aby se odsál tuk. Poté obalujeme v misce s moučkovým cukrem smíchaným s vanilkovým cukrem a skořicí, protože těsto není oslazeno.

Tvarohové koblížky servírujeme s marmeládou a našlehanou smetanou s tvarohem.

Markéta Chovancová je nadšenou tvůrkyní fantastických moučníků i slaných pokrmů. O své umění se s Vámi pravidelně dělí v našem seriálu. Markétiny recepty můžete sledovat také na Instagramu a Facebooku.