Pět jizev Kristových

Rostlina byla objevena okolo roku 1700 v Brazílii a španělští misionáři si ji hned spojili s křesťanskými tradicemi a umučením Krista. Popínavou bylinu s exoticky vyhlížejícími květy, se strukturou jak z jiné planety a s plodem s tmavě purpurovou, lesklou kůrou nazvali mučenka. Její květy mají představovat pět jizev Krista po ukřižování a dužina barvou připomíná jeho krev. Barvami hýřící květy mučenky lákají snad všechny, kdo je kdy spatří. Ale pozor, jenom jedna odrůda má jedlé plody, a to Passiflora edulis, tedy mučenka jedlá.

Nečekaná, šťavnatá krása

Marakuja vypadá tajemně a zralá, tmavá varianta s kožnatou, svraštělou kůrou budí nedůvěru. Ale to je jen iluze, protože jakmile ji rozpůlíte, rozevře se jak květina plná žluté, sladkokyselé šťávy a tmavých semínek v bílorůžovém pouzdře. Díky chuti a zdraví prospěšným látkám ovládla svět a v tropech a subtropech ji pěstují ve velkém pro vlastní potřebu, ale také proto, aby se mohla v zimním období dostat až na naše stoly. Právě teď má, podobě jako mango, banány a ananasy, vrcholnou sezonu sklizně. V kuchyni je marakuja velmi ceněná, já tvrdím, že se nejlépe hodí k dezertu Pavlova, v němž vykouzlí kontrast pikantního tónu ovoce se sladkou, nadýchanou chutí bezé a smetany.

Marakuja se ale nehodí jen do dezertů, džusů, džemů a zmrzlin, zpracovává se i na víno, ocet nebo čaj. Svou záhadně sladěnou chutí se skvěle uplatní v asijské kuchyni, kde se přidává do dresinků, salátů a exotických omáček.

Pro inspiraci přikládám recept na mimořádně dobrý dort, plný pistáciových ořechů, mandlí, který je téměř bez mouky. Nakyslou chuť skvěle doplní sladký ananas a jeho zářivá barva zase připomene, že jaro je za dveřmi.

Ananasový dort s marakujou a pistáciemi

DORTOVÁ FORMA O PRŮMĚRU 23 CM, PŘÍPRAVA 25 MINUT + PEČENÍ 1 HODINA

• velký zralý ananas 1 ks • marakuja 3 ks • nesolené máslo 140 g + na vymazání formy • vejce velikosti M 4 ks • vyloupané pistáciové ořechy 100 g • mandlová mouka 100 g • světlejší jemný třtinový cukr 40 g + 2 lžíce • třtinový cukr krupice 100 g • bílý cukr krupice 100 g • hladká mouka 2 lžíce • prášek do pečiva ½ mokka lžičky

1. Troubu předehřejte na 190 °C, horkovzdušnou na 180 °C. Plech vyložte pečicím papírem a rozprostřete na něj pistáciové ořechy. Dejte do trouby a pečte 5 minut nebo dokud ořechy nezačnou vonět a nezbarví se dozlatova. Přendejte je na talíř a nechte vychladnout. Mezitím vyložte dno dortové formy pečicím papírem a vnitřní okraje formy vymažte máslem.

2. Odřízněte horní i dolní část ananasu a oloupejte ho tak, aby na něm nezůstaly žádné hnědé tečky. Poté ho nakrájejte na kolečka o tloušťce asi 0,8 cm a kulatým vykrajovátkem na cukroví odstraňte tuhou část uvnitř. Kolečka ananasu rozprostřete na dno formy tak, že nejdříve doprostřed dáte celé kolečko ananasu a pak jednotlivá další kolečka obložíte kolem středu, dokud nebude dno plné. Nyní rozkrojte 1 marakuju a její dužinu i se semínky lžící vyklopte do malé misky, přidejte 2 lžíce světlejšího třtinového cukru, smíchejte a rozprostřete na ananas.

3. Zbytek ananasu nakrájejte na malé kostičky o stranách 1 cm, rozprostřete je na plech vyložený pečicím papírem a dejte do trouby asi na 10 minut. Poté vyjměte a nechte na plochém talíři vychladnout. V kastrůlku rozehřejte 100 g másla a dejte stranou. Pistáciové ořechy nasekejte najemno a dejte do mísy kuchyňského robotu, přidejte mandlovou mouku, hladkou mouku s práškem do pečiva, vejce, třtinový a bílý cukr krupici, vše zalijte rozpuštěným máslem, lehce smíchejte, ale nešlehejte. Poté přidejte orestované kousky ananasu a vše lehce promíchejte.

4. Těsto vlijte do formy na ananas a dejte do trouby péct na 40–45 minut, po 30 minutách pečení přikryjte alobalem. Dort je hotový, když párátko zapíchnuté doprostřed zůstane suché. Vyjměte z trouby a nechte 15 minut odpočívat. Opatrně uvolněte sponu formy, přikryjte pevně talířem, na kterém dort budete servírovat, a vyklopte dort na talíř. Odstraňte pečicí papír a nechte dort ještě chvilku zchladnout. Před servírováním rozpusťte v malém kastrůlku na mírném ohni 140 g másla a 40 g světlejšího třtinového cukru a vše spojte. Nakonec přidejte vnitřek dvou zbylých marakují a jen minutu povařte. Tímto sirupem potřete ananas na dortu a servírujte.

Dagmar Heřtová.Zdroj: se souhlasem Dagmar HeřtovéDagmar Heřtová

Profesí ostřílená právnička, srdcem nadšená cestovatelka a zapálená kuchařka.Cestuje mezi Prahou, Máchovým krajem kolem Bezdězu a anglickým Brightonem. Všude hledá zajímavé recepty a kuchařské triky. A protože už jich má v šuplíku celou řadu, podělí se s vámi o ty nejlepší.