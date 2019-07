Akce byla nazvaná Seznamovací soustředění členů jednotek obcí okrsku číslo 2 Maleč. „Sešli jsme se, abychom byli dobrými kolegy a parťáky profíkům, kteří jezdí před námi a my jim pak pomáháme. Bez nich bychom nebyli nic, tak proto chceme, abychom jim uměli pomoc co nejlépe,“ přiblížil velitel okrsku Zdeněk Piskač, který dvoudenní cvičení organizoval.

Hlavním účelem soustředění bylo především stmelení kolektivu. „Chtěli jsme zařídit, aby se členové jednotek potkali na jednom místě, protože se někteří ani neznají, a stmelili se. Připravili jsme pro ně různá zaměstnání a vše bylo takové neformální,“ popsal cvičení Piskač.

Mezi hasiči byla i jedna hasička. „Do této akce jsem šla proto, že jsem si chtěla vyzkoušet něco nového. My jako JPO 5 k některým věcem běžně nevyjíždíme a tady jsme dostali možnost si to vyzkoušet. Zkusili jsme si všechno možné, osahali jsme si to a seznámili jsme se s určitou problematikou. Je skvělé, že Zdeněk něco podobného uspořádal,“ pochválila Nikola Pešková z SDH Rušínov.

Některé činnosti si členové jednotek vyzkoušeli úplně poprvé. Nechybělo ale ani posezení, při kterém si hasiči předávali své zkušenosti, rady a postřehy. „V deset večer, když se trochu setmělo, jsme měli dálkovou dopravu vody, která trvala zhruba do půlnoci. Pak byl čas na spánek a ve čtyři hodiny ráno jsme vyhlásili pátrání po osobě. Udělali jsme rojnici, osobu našli a přepravili ji,“ líčil Piskač.

Druhý den pak dobrovolné hasiče navštívili kolegové z chotěbořské profesionální jednotky. „Spolu s nimi přijel i zdravotník, který klukům ukázal první pomoc v praxi. Sehnal jsem sponzorským darem prošlé obvazy, aby si mohli vyzkoušet obvazovou techniku. Nechyběly ani Anduly včetně miminka, takže si vyzkoušeli i resuscitaci,“ vyprávěl Piskač.

Nabyté zkušenosti mohou hasiči využít i v praxi. „První pomoc byla v sobotu zásadní. Chtěl jsem, aby si vyzkoušeli i to, jak se zachovat v civilu třeba při dopravní nehodě. Musíme se umět postarat nejen v uniformě, ale i když ji nemáme, abychom si neudělali ostudu,“ poukázal Piskač.

Podobné soustředění se na Havlíčkobrodsku konalo vůbec poprvé a povedlo se přesně podle představ organizátorů i účastníků. Není proto vyloučené, že by se v budoucnu mohlo opakovat. „Uvidíme, co na to kluci s odstupem času řeknou. Můžeme vymýšlet různé aktivity, ale bez těch členů to nepůjde, takže hlavní slovo budou mít oni,“ dodal Piskač.