Havlíčkobrodsko – Cenný úspěch se podařil hned dvěma hasičských sborům z Havlíčkobrodska. V krajské soutěži v požárním sportu ve Velkém Meziříčí získaly první místo. Tím si zajistily postup na Mistrovství ČR v požárním sportu, které se bude konat koncem prázdnin v Ústí nad Labem. Jedná se o družstvo mužů z Dobré u Přibyslavi a družstvo žen z České Bělé.

„Je to pro nás obrovský úspěch. Dá se říci, že to bylo naše velké přání, účastnit se jednou mistrovské soutěže v požárním sportu a ukázat, co naši hasiči dovedou. Nemluvě o tom, že nám na soutěžní stříkačku přispělo město Přibyslav, a tak chceme ukázat, že ta podpora nebyla nadarmo,“ zdůraznil Jan Pejzl velitel sboru dobrovolných hasičů z Dobré.