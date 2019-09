Vztah k hasičskému sportu je zřejmě v rodině Kasalových prioritou. Apolena Kasalová je členkou reprezentace sborů dobrovolných hasičů ČR stejně jako její dva bratři Prokop a Jakub. Její další dva starší bratři jsou členy profesionálního hasičského sboru v Havlíčkově Brodě.

Apolena je členkou hasičské reprezentace od roku 2014. Do reprezentačního týmu si ji trenéři vybrali z třiceti zájemců na soustředění v Pardubicích. „Pravidelně každý podzim trenéři hasičské reprezentace pořádají výběrové soutěže. Zájemci o účast v reprezentaci mají uběhnout sto metrů překážek, předvést výstup na věž, zvládnout posilování, fyzické testy a běh,“ vysvětlila Apolena Kasalová, která se stejně jako její bratr Prokop zúčastnila už například Mistrovství světa v požárním sportu v Bělorusku, mistrovství světa v Ostravě a v Bulharsku. Jen pro upřesnění, jedná se o velmi náročnou disciplínu, zahrnující běh na 30 metrů, výstup na žebřík do výše pěti metrů a skok do věžního okna.

Hasičský sport vyžaduje vynikající fyzickou kondici. Tu si sedmnáctiletá studentka Střední zdravotnické školy, která kromě hasičského sportu ráda čte a poslouchá hudbu, udržuje pravidelným tréninkem a posilováním třikrát týdně, jednou týdně jezdí trénovat výstup na hasičskou věž do Havlíčkova Brodu.

Apolena Kasalová začínala v roce 2010 v dětském hasičském sboru v Dobré. „Dětský hasičský sbor byl jednou z mála aktivit pro děti v tak malé obci, jako je Dobrá. Do sboru jsme vstoupili všichni tři. Já, bratr Prokop a Jakub. Ale hasičský sport mě začal bavit a dá se říci, že jsem se v něm našla,“ prozradila budoucí zdravotnice s trochou lítosti, že v Česku nemůže být žena profesionální hasičkou, takže svoje vlohy možná v budoucnu uplatní jako zdravotnický záchranář.