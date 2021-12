Většině lidí při představě lidového umění vyvstane před očima modrotisk nebo slaměné vánoční ozdoby. Co se vybaví vám?

Byla jsem na tom podobně a napadaly mě výšivky nebo dřevěné misky. Několik posledních let už je to jinak. Se skupinou nadšenců jsme začali po celé republice vyhledávat muže a ženy, kteří se lidovým řemeslům stále věnují. Když sedíte v jejich dílně nad šálkem horkého čaje, rádi vám povypráví, jak řemeslo zdědili po svých předcích, a proto pokračují. Poznala jsem ale i báječné lidi, kteří si cestu k lidovým technikám našli úplně sami. Začátkem listopadu jsem jela až na Valašsko za panem Františkem Zuzkou, což je mistr pletení ze slámy, oceněný titulem ministerstva kultury Nositel lidových tradic. Seděli jsme u něj zahradě, hřálo podzimní slunce, na ohni jsme zavařovali jablečné kompoty a on vzpomínal, jak pracoval ve Zlíně u Bati. První vrkoč se naučil plést od desetileté holčičky až ve čtyřiceti letech. A stal se z něho naprostý virtuos, pokud jde o techniku pletení ze slámy. Jsou to krásné okamžiky, které si uchovávám v duši. Když se vracím z takové návštěvy, mám pocit, že svět je ještě v pořádku.