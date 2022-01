"No jo, babi," řekla honem Růžovinka, "tak já si vezmu na starost Mňoukandu a Čemoočka." "A ty, Modroušku, postaráš se o slepičky a kohoutka?" "Já nevím, babi, to by bylo moc, víš co, já si vezmu na starost ta vajíčka, co na nich sedí slepička Polívka a mají se z nich vylíhnout kuřátka." "Modrouši, ty jsi ale lenoch," hubovala ho hned Růžovinka.

Mlcáskové. Kapitola 7: Jak u Mlcásků hořelo

"Nic ty se neboj, Růžovinko," usmála se vševědoucně babička Šedivinka. Oběma poděkovala a slíbila, že jim za odměnu přiveze něco báječně mlcáskového. Modroušek si zatím liboval, jak na práci vyzrál. "Tak Růžovice musí krmit Mňoukandu s Čemoočkem nejméně 3x denně a já nic, kuřátka ve vajíčkách ještě nic nepotřebují," pomyslil si.

A tak zatímco se Růžovinka moc pěkně starala o Mňoukandu s Čemoočkem, měl Modroušek volno, jen se povaloval a nemusel dělat vůbec nic. Večer, když už oba mlcáskové leželi ve svých postýlkách a chystali se spinkat, přiběhla maminka Zelenka a už ode dveří volala: "Modroušku, vstávej!" "Maminko, teď přece musím spinkat," protestoval ospalý Modroušek. "No to právě nemůžeš, líhnou se ti z vajíček kuřátka," řekla přísně maminka.

Speciál Deníku: Pište pohádky

A tak Modroušek musel vstát, každé vylíhlé kuřátko dát do krabičky a taky aby se napilo vodičky, a až se všech 18 kuřátek vylíhlo, tak je všechny vrátil k mamince - kvočně Polívce. Ale starosti měl až do rána. Naštěstí mu Růžovinka i všichni ostatní rádi pomohli, protože pomáhat se má a maličká žlutá kuřátka jsou moc roztomilá.

Musíme si však pamatovat, že kdo chytračí, může na to taky doplatit. Když se babička Šedivinka s dědou Šedivkou vrátili z návštěvy, oba malé mlcásky babička pochválila a za odměnu jim dala košíček plný různých mlcasladkůstek.

Pohádkový příběh Mlcáskové nám do našeho speciálu Pište pohádky zaslala paní Žofie Zejdová. Hlavní hrdinové příběhů jsou Modroušek a Růžovinka Mlcáskové.



Mlcáskové jsou vlastně barevné tkaničky z bot, které si žijí ve svém mlcáskovém světě. „Kdysi jsme tento pohádkový svět vymysleli s mou dcerou a teď do něj chci pozvat nejen svého vnoučka Toníčka, ale i všechny ostatní děti,“ vysvětluje Žofie Zejdová.



V příštím díle se dozvíte, jak si Modroušek s Růžovinkou užili plavbu parníkem a co viděli na hradě Ráhnov. O mlsáccích si s dětmi na našem webu můžete číst zase zítra!

Autor: Žofie Zejdová