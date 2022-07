„Také se vám stává, že přijdete do obchodu s dekoracemi pro domácnost a chcete si v něm koupit úplně všechno, ale pak si uvědomíte, že na nic z toho nemáte peníze? Znám to moc dobře. Proto jsem se rozhodla přijít s cenově dostupnou alternativou. Většinou smíchám plata od vajec, PVA lepidlo a polymerovou omítku a jakmile dostanu kreativní impuls, vrhnu se na to,“ říká mladá umělkyně Milyana Khalilova.

Z jejího instagramového profilu je patrné, že si svou tvorbu skutečně užívá. „Nasbírala jsem zkušenosti i s prací se siluetami a obličeji, snažím se zachytit správné rysy, okamžik a vše přenést do podoby například stylové vázy,“ říká Milyana na svém instagramovém profilu.

„Na této technice je skvělé to, že můžete vytvořit cokoliv, co se vám líbí. Od jednoduché květiny až po rozsáhlé krajiny. Zkrátka co vše vám dovolí vaše představivost,“ dodává.

Jak na to? Prý nic těžkého

Milyana smíchá tři ingredience, které seženete v každém obchodě pro kutily, a pak už jen nechá proudit svou fantazii. Na výrobu vázy s tváří (viz fotogalerie) spotřebovala:

5 velkých plat od vajec,

400 gramů PVA lepidla,

200-300 gramů polymerové omítky.

Plata od vajec roztrhala a smíchala s PVA lepidlem, následně směs rozmixovala tyčovým mixérem. Přidala omítku a vše spojila v lepivou hmotu bez hrudek.

Poté vzala dva kbelíky – větší a menší. Větší pro običej, menší pro krk. Kbelíky otočila hrdlem dolů, obalila celofánem a po částech na ně navrstvila hrstičky lepkavé hmoty. Nechala zaschnout alespoň jeden den a následně obě části spojila stejnou hmotou. Opět nechala den zaschnout.

Následně vytvarovala oči, nos a ústa a po zaschnutí byla váza hotová. Ale to je jen jedno z jejích úchvatných děl.

Pokud vám toto přijde moc složité, zkuste obyčejnou mísu, tu by mělo zvládnout i dítě. A že nebude pravidelná? To vůbec nevadí. O tom tato technika není.

Sklízí zasloužený obdiv

Práci nadané Rusky oceňuje i řada sledujících jejího profilu: „Úžasné, to bych se chtěl naučit,“ píše jeden. Další dodává: „Svět se stává krásnějším díky tvému umění.“

Nejeden sledující chce umět to, co ona: „Už jsem si objednal kyblík s PVA lepidlem a našel šlehací metlu k mixéru. Mám díky tobě plány na celý týden.“