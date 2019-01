JIHLAVA - Jihlavští hokejisté zahájili novou prvoligovou sezonu stejně jako před rokem. Na vlastním ledě podlehli Sareze Ostrava. Hosté ze severu Moravy si domů vezli tři body za výhru 6:2.

Na úvod porážka. Hokejisté Dukly se trefili do branky ostravského gólmana Štěpánka pouze dvakrát. Na druhé straně padlo šest gólů. | Foto: DENÍK/Josef Němec

Bez gólu se na Horáckém zimním stadionu hrálo necelé dvě minuty, pak překvapil jihlavského brankáře Řehoře střelou po ledě Pavelek. Domácí ale dokázali manko smazat během půl minuty a chvíli na to šli dokonce do vedení díky parádní Kuchyňově střele v přesilovce.

Jenomže na začátku 6. minuty odešel z hlediště prezident Klaus a s ním jako by zmizela z hokejek jihlavských hráčů přesnost. Ještě do konce třetiny vyrovnal David Mocek a ve druhé části přišly další dvě rány do sebevědomí Dukly. Pavelek s Gelačákem zpříjemnili Sareze odchod do šatny a nešťastný gólman Řehoř přepustil svoje místo v brankovišti Zgraggenovi.

K žádnému obratu ovšem se změnou na postu gólmana nedošlo. Svěřenci trenéra Tomáška působili nejistě, svému soupeři dávali příliš mnoho prostoru k dorážkám a ten nabízené šance dokonale využíval.

Dvakrát nasměroval puk do sítě Boháč a náskok Severomoravanů se vyšplhal až na čtyři branky.

JIHLAVA – OSTRAVA 2:6

Branky a nahrávky: 3. Ježek (Balčík), 4. Kuchyňa (Čachotský, Říha) – 2. Pavelek (Rimmel), 17. D. Mocek (Boháč, Šebesta), 25. Pavelek (D. Mocek, Ovčačík), 37. Gelačák (Tesařík), 43. Boháč (Šebesta, Ovčačík), 46. Boháč (Ovčačík). Rozhodčí: A. Jeřábek – Hejduk, Křivský. Vyloučení: 10:11. Využití: 1:2. V oslabení: 0:1. Třetiny: 2:2, 0:2, 0:2. Jihlava: Řehoř (37. Zgraggen, 42. Řehoř, 43. Zgraggen) – Ščerban, Štrach, Kuchyňa, Staněk, Míka, Duben, Martinka, Balčík – L. Krupka, Bakus, Rytnauer – Říha, Hradecký, Čachotský – Nekvasil, Hanzal, M. Krupka – Ježek, Kubát, Slavík. Ostrava: Štěpánek – Ovčačík, D. Mocek, Tesařík, Holík, Rimmel, Vnenk, Ovšák, Vajda – Šebesta, Boháč, Bokroš – Gelačák, Najdek, Svačina – Pavelek, Sochorek, Grygar – Dušek, Novák, I. Mocek.

H. BROD - MOST 5:3

Branky a nahrávky: 3. Hodek (Kubeš), 40. Borůvka (Kubeš), 46. Borovanský (Kubeš), 52. Kubeš (Vyhlídal), 59. Hodek (Dušátko) - 30. Buďa (Rindoš), 43. Urban (Sklenička), 47. Martínek (Rindoš, Buďa). Rozhodčí: Pešina - Keruzer, Polonyi. Vyloučení: 8:14, navíc Suchánek (Most) 10. min. Využití: 3:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 1500. Třetiny: 1:0, 1:1, 3:1. H. Brod: Neruda - Borůvka, Jebavý, Pavlík, Procházka, Staněk, Šulc, Vyhlídal - Holec, Kreuzer, Kubeš - Čermák, Dušátko, Endál - Borovanský, Malát, Hodek - Sklenář, Ondráček, Třetina - Varga. Most: Fiala - Szakál, Růžička, Martínek, Suchánek, Charousek, Nosek, Plaček - Plachý, Koláček, Metlička - Buďa, Rindoš, Sklenička - Urban, Kováč, Zlaťovič - Neklinda, Baran, Kašťák.

KOMETA BRNO-TŘEBÍČ 2:4

Branky: 18. Černý, 45. Barus – 7. Zahradník, 22. Kubica, 44. Kukla, 60. Přibyl. Rozhodčí: . Vyloučení: 5:6. Využití: 1:0. Diváci: 4406. Kometa Brno: Kubeš – Čech, David, Gýna,Lhotský, Malena, Mikel, Morava, Fojtík – Dlouhý, Lipna Vostřák – Ambruz, Moskal, Černý – Staněk, Barus, Appel – Sojčík, Zábranksý, Kovář. Třebíč: Luňák – Hrbáček, Cunik, Roháčik, Sláma L., Sláma B., Bulička - Přibyl, Dolníček, Dibelka - Čech, Oliverius, Kukla - Matušík, Zahradník, Kubica - Burian V. , Bula, Burian J – Krätzer.