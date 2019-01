Havlíčkův Brod - Kapitánské céčko se zdálo v kabině prvoligových hokejistů Havlíčkova Brodu neotřesitelné. Jenže v úterním večerním duelu proti Táboru (5:4) ho na dresu neměl Michael Vyhlídal, ale Jaroslav Borůvka!

Obránce prvoligových hokejistů Havlíčkova Brodu Jaroslav Borůvka (v bílém) nastoupil proti Táboru jako kapitán. | Foto: DENÍK/Libor Plíhal

„Byla to taková hecovačka tady od Pepíčka (kustod Josef Pártl – pozn. red.), že jo?“ tázavě se otočil Borůvka na Pártla. „Ne, ne, ode mě ne. Já jsem v tom úplně nevinně,“ snaží se z toho vykroutit brodský kustod.



S céčkem se hrálo lépe



Žhavé to s novým kapitánem Rebelů ale tak není, protože Vyhlídal dostal od trenéra Petra Nováka na zápas volno. „Vůbec nevím, jak to proběhlo. Pepík prostě přišel do kabiny a přilepil mi to na dres a bylo to. Seběhlo se to tak strašně rychle, že jsem se ani nestihl nějak vykroutit,“ upřesňuje kapitánství Borůvka.



Jaké to vůbec bylo nastoupit jako lídr mužstva? „Musím říct, že se mi hrálo o hodně lépe. Je to sice jen pocit, ale určitě dobrá zkušenost. Jsem rád, že jsem si to mohl vyzkoušet,“ usmívá se brodský obránce.



Docházely síly



Rebelové měli dvě třetiny zápas jasně pod kontrolou, vedli 4:1. Jenže v poslední části se ještě strachovali o výsledek, Tábor totiž dvakrát ve třetí třetině dotáhl na rozdíl jediné branky.



„Poslední třetina nám nevyšla, už docházely síly. Pořád trénujeme, je to těžký,“ vysvětluje Borůvka. „I přesto se nám to nesmí stávat. Vedeme 4:0, tak z toho nemůžeme udělat drama na 5:4. Je to úplně zbytečné, sice o nic nejde, je to přátelák, ale proti týmu z druhé ligy by se to nemělo stávat,“ dodal na závěr.



Kraučuk dal kuriózní gól od zadního hrazení



Havlíčkův Brod - Čtvrtá trefa havlíčkobrodských hokejistů v zápase proti Táboru byla hodně kuriózní. Michal Kraučuk se totiž trefil od zadního mantinelu.

„Sebral jsem puk za bránou a chtěl jsem nahrát před ní Jakubovi Stromkovi. Bek to ale tečoval do gólmana, od kterého se to odrazilo do sítě,“ popsal moment z čtyřiatřicaté minuty jednadvacetiletý útočník Havlíčkova Brodu.



Kraučuk už ale podobnou trefu zaznamenal. „Něco podobného se mi povedlo před dvěma lety v Kadani. Taky jsem takhle nahrával a oni si to srazili do branky,“ říká.



Mladý brodský útočník už se několikátou sezonu snaží získat místo v prvoligovém týmu, zatím ale většinou před startem mistrovských zápasů putuje na hostování do druhé ligy.



„Letos by to mohlo být lepší. Loni jsem odehrál povedenou sezonu v druhé lize, v Kutné Hoře jsem se vyhrál. Rád bych se prosadil,“ avizuje Kraučuk.