Havlíčkův Brod - Bez bodu. Hokejisté Havlíčkova Brodu se vrátili z utkání 3. kola první ligy z Mostu s prázdnou. Ale v průběhu utkání mohli klidně na nějaký zisk pomýšlet. Domácí se dvakrát dostali do dvoubrankového trháku, ale to hosty rozhodně nepoložilo.

Přestože se havlíčkobrodští hokejisté (v červeném) v polovině zápasu radovali ze zlikvidování dvougólového náskoku Mostu, do Kotliny si nepřivezli ani bod, protože na další trhák domácích už odpovědět nedokázali. | Foto: DENÍK/Zdeněk Koza

Zatímco náskok z první třetiny ještě hráči HC Rebel zlikvidovali, druhý nástup domácích už byl úspěšný. „Začali jsme chladně a zakřiknutě, soupeř toho využil. Po dvou hrubých chybách nás dvakrát potrestal. Nebýt toho začátku, tak jsem přesvědčený, že jsme mohli v Mostě bodovat,“ prohlásil trenér Havlíčkova Brodu Petr Novák.



Inkasovaná branka Most málem mrzela



Most šel do vedení nejdříve ve 12. minutě, poté ještě v 17. minutě, kdy udělal hrubku v přesilovce brodský kanonýr Svoboda a pro Rebely to v tu dobu vypadalo zle. Havlíčkovu Brodu se ale ještě do přestávky podařilo snížit na 2:1. V první třetině mohli hosté klidně vstřelit ještě jednu branku, jenže střela Ondráčka skončila na tyči. „Začali jsme dobře, ale mrzí mě zbytečně inkasovaná branka v závěru třetiny,“ postěžoval si kouč domácího celku Vladimír Petrovka.



To se jeho svěřencům vymstilo, protože přesně v polovině zápasů napravil zaváhání z úvodní dvacetiminutovky Svoboda a vyrovnal. „Poprvé se nám dvougólovou ztrátu povedlo dohnat, podruhé už nikoliv, bohužel,“ narazil Novák na to, že brodský tým prakticky celý zápas dotahoval vedení Mostu.



Domácí šli na začátku třetího dějství znovu do dvoubrankového trháku, ale na to už brodský celek dokázal odpovědět jen gólem na 4:3. „Třetí a čtvrtý gól jsme dostali po hloupých chybách a v závěru už jsme na vyrovnaní neměli tolik sil a asi nám chybělo i štěstíčko,“ řekl Novák.



„Most potvrdil, že je v optimální formě. Jeli jsme tam s tím, že nemáme co ztratit, ale samozřejmě jsme chtěli získat nějaký bod. Prohráli jsme poměrně nešťastně, protože jsme nastřelili asi tři tyčky. Soupeř využil, stejně jako my v minulém zápase, z minima maximum,“ pokrčil rameny při hodnocení brodský šéf střídačky. „Myslím si, že výhru jsme si zasloužili, bylo vidět velké nasazení a vůle po vítězství,“ odvětil Petrovka.



V sobotu čeká na Havlíčkův Brod první derby letošní sezony, kdy zamíří na třebíčský led. „Doufám, že to bude derby se vším všudy. Na derby jsme se vždycky dobře připravili,“ uzavírá optimisticky Novák.