Havlíčkův Brod - Nemastný, neslaný výkon předvedli prvoligoví hokejisté Havlíčkova Brodu v 33. kole proti Chrudimi. Než se rozkoukali, tak prohrávali po první třetině 0:2. A manko už do konce zápasu nevymazali.

Havlíčkobrodští hokejisté (v tmavém) nedokázali v kotlině porazit Chrudim, klesli tak na osmé místo. | Foto: DENÍK/Libor Plíhal

„Do hry jsme se dostali až ve druhé části. Proti takovému zkušenému týmu je to bohužel pozdě,“ připustil trenér Rebelů Petr Novák.



Domácí dokázali dvakrát vstřelit kontaktní gól v početní výhodě, ale hosté vyrovnání nedopustili. „Rozhodlo to, že jsme se neprosadili při hře pět na pět. Jediné branky, které jsme vstřelili, padly v přesilovkách,“ uvědomoval si brodský kouč.



Rebelové si vytvořili v utkání několik slibných příležitostí, kdy gól visel na vlásku, ale žádnému z hráčů se nepodařilo puk dostat do branky.



„Chyběl nám důraz před brankou, abychom puk dotlačili do branky. Bylo to vyvrcholení našeho nemastného, neslaného útoku,“ krčil rameny Novák.

Chrudim naopak celý zápas kontrolovala. „Odsud se body nevozí snadno. Soupeř nám v první třetině daroval dvoubrankové vedení a od té doby jsme měli zápas více méně pod kontrolou. Sice jsme měli v obraně nějaké zaváhání, ale to bylo většinou v oslabení. Jinak hráči utkání zvládli,“ bilancoval trenér Chrudimi Martin Hosták.



HAVLÍČKŮV BROD - CHRUDIM 2:5



Branky a nahrávky: 21. Dušátko (Svoboda), 40. Šulc (Endál, Dušátko) - 7. Vágner (L. Král, Šeda), 15. Martinec (Zadina), 32. Toužimský (Zadina, Martinec), 45. Semorád (Klejna), 60. Zadina (Martinec). Rozhodčí: Zubzanda - Svoboda, Zavřel. Třetiny: 0:2, 2:1, 0:2. Vyloučení 4:6, navíc Stromko (H. Brod) 10 min. Využití: 2:1. Diváci: 1133. Havlíčkův Brod: Suchan - Vyhlídal, Soldán, Borůvka, A. Jelínek, Rusnák, Šulc - Svoboda, KUbeš, Němec - Varga, Dušátko, Holec - Zohorna, Stromko, Endál - Křišťan, Kraučuk. Chrudim: Šrámek - Kolář, Toužimský, Vyskočil, Vágner, šafařík, Daňo, Kuncl, Suchý - Zadina, Martinec, Žák - Semorád, Král, Šeda - Zohorna, Beránek, Valko - Bláha, Klejna.