Chotěboř Hlinsko deklasovala. K postupu chybí jen krůček

Chotěboř - Hokejisté od Doubravky mají dobře rozehrané úvodní kolo play off a po úterní výhře v Hlinsku jsou prakticky již jednou nohou ve druhém kole. Ve čtvrtek měli možnost doma rozhodnout, z vítězství se ale po samostatných nájezdech radovalo Hlinsko (3:4 sn). Stav série je tak po čtvrtku 2:1.

Jediné vyhrané utkání chybělo chotěbořským hokejistům (vlevo) k tomu, aby postoupili mezi nejlepší čtyřku I. ligy Pardubicka. To jejich odvěký rival ze Světlé do semifinále play off postoupil přímo. | Foto: DENÍK/Libor Plíhal