Světlá nad Sázavou/Chotěboř - O víkendu se dočkají už i příznivci krajského hokeje. Již v neděli je připravena premiéra krajské hokejové ligy, v níž má náš okres podobně jako v uplynulé sezoně dva zástupce – Světlou a Chotěboř.

V neděli odstartuje krajská hokejová liga, v níž má Havlíčkobrodsko dva zástupce – Světlou a Chotěboř. Oba okresní rivaly los svede do vzájemného souboje už ve 2. kole, které je na programu ve středu. | Foto: DENÍK/Libor Plíhal

Těžkou pozici bude mít Světlá nad Sázavou, která nejenže bude obhajovat prvenství z loňského ročníku krajské hokejové ligy Pardubického kraje, ale navíc bude hrát všechny domácí zápasy v azylu v Humpolci. Vzhledem ke krátké vzdálenosti však určitě za hráči světelští fanoušci dorazí. Navíc i humpolecké publikum již v minulé sezoně přijalo světelské hokejisty za své.

„I když nemáme vlastní prostředí, uděláme všechno proto, abychom sezonu důstojně odehráli,“ prohlásil šéf světelského hokeje Jaroslav Švorc.

V neděli vstoupí Světlá do sezony zápasem v Litomyšli. Humpolecký azyl využijí skláři poprvé už ve středu, kdy je na programu okresní derby Světlá – Chotěboř.

Problémy s kádrem

Loni měla Světlá skvělou sezonu. Na ledě si dokonce vybojovala účast ve II. hokejové lize, rozhodnutí u zeleného stolu však znamenalo, že nakonec postoupila do třetí nejvyšší soutěže Kutná Hora.

Světelský trenér Milan Schlaichert zná dobře i současnou hráčskou situaci, kdy má k dispozici úzký kádr, v němž budou chybět těžko nahraditelné loňské opory, Krajíček, Pavliš a Mečiar. „Vysoké cíle si nedáváme, snad se kluci semknou a vytvoří dobrou partu, chceme hrát v horní polovině tabulky,“ hlásí šéf světelské hokejové střídačky.

V Chotěboři mají obdobné starosti s hráčským kádrem, jako má jejich okresní rival. „Stále je zraněný Dušan Řehoř a dosud nebyly vyřízeny registrace obránce Vladimíra Halamky a útočníka Martina Kubáta. Pokud se to do neděle nestihne a oba nenastoupí, bude to pro nás velká ztráta,“ chmuří čelo trenér chotěbořských hokejistů Vladimír Halamka.

Nedělní střetnutí se Skutčí začíná v 17 hodin na chotěbořském stadioně.

ROZLOSOVÁNÍ PRVNÍ ČÁSTI KRAJSKÉ LIGY

1. kolo - 18. října

Hlinsko - Chrudim B

Choceň - Mor.Třebová

Litomyšl - SVĚTLÁ

CHOTĚBOŘ - Skuteč

2. kolo - 21. října

Skuteč - Chrudim B

SVĚTLÁ - CHOTĚBOŘ

Mor.Třebová - Litomyšl

Hlinsko - Choceň

3. kolo - 25. října

Choceň - Chrudim B

Litomyšl - Hlinsko

CHOTĚBOŘ - Mor.Třebová

Skuteč - SVĚTLÁ

4. kolo – 28. října

Chrudim B - SVĚTLÁ

Mor.Třebová - Skuteč

Hlinsko - CHOTĚBOŘ

Choceň - Litomyšl

5. kolo – 1. listopadu

Litomyšl - Chrudim B

CHOTĚBOŘ - Choceň

Skuteč - Hlinsko

SVĚTLÁ - Mor.Třebová

6. kolo – 4. listopadu

Chrudim B - Mor.Třebová

Hlinsko - SVĚTLÁ

Choceň - Skuteč

Litomyšl - CHOTĚBOŘ

7. kolo – 8. listopadu

CHOTĚBOŘ - Chrudim B

Skuteč - Litomyšl

SVĚTLÁ - Choceň

Mor.Třebová – Hlinsko

Pozn.: Hraje se čtyřkolově každý s každým, základní část skončí 10. února. Po 1. kole následuje play off, ve kterém hraje na dvě vítězná utkání a nastoupí spolu 1. s 8., 2. – 7., 3. – 6., 4. - 5. Po čtvrtfinále následuje semifinále a finále. Vítěz play off získá právo účasti v kvalifikaci o II. hokejovou ligu. O udržení budou hrát dva nejhůře postavené týmy vyřazené ve čtvrtfinále.

Alois Svoboda