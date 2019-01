Havlíčkův Brod – Hokejová sezona spěje ke svému konci. O víkendu zakončili svoji pouť ročníkem 2009/2010 junioři a starší dorostenci.

Mládežnické celky HC Rebel Havlíčkův Brod si přes víkend připsaly na konto jen jedno vítězství. Uspět dokázali jen junioři, starší i mladší dorostenci svá utkání prohráli. | Foto: DENÍK/Libor Plíhal

Zatímco juniorský výběr HC Rebel Havlíčkův Brod v posledním vystoupení sezony vyhrál na ledě Komety Úvoz 4:3, starší dorostenci v posledních dvou utkáních nejvyšší soutěže prohráli, na domácím ledě podlehli Písku a body neuhráli ani ve Vsetíně. Příliš se nedařilo ani mladším dorostencům, kteří doma prohráli s Hradcem Králové. Těm ovšem sezona ještě pokračuje, do konce bojů v extralize mladšího dorostu zbývají ještě dvě kola.

Liga juniorů

KOMETA ÚVOZ – H. BROD 3:4

Branky Havlíčkova Brodu: M. Milfait 2, Musil, Kubát.

Extraliga staršího dorostu

H. BROD – PÍSEK 3:5

Brodští starší dorostenci opět nastoupili bez starších hráčů, kteří hráli za juniorku. Mladým Rebelům už v zápase prakticky o nic nešlo, naopak Písek stále bojoval na dálku o udržení v soutěži. „Soupeř na nás vlétnul, jeho tlak jsme ale ustáli. Vedli jsme dokonce 1:0, ale po chybě jsme dostali vyrovnávací gól do šatny,“ komentoval průběh úvodní dvacetiminutovky trenér brodského staršího dorostu Tomáš Mariška.

Druhé dějství se neslo ve znamení defenzivy a na další branku se čekalo až do třetí části. Hned v úvodu se Písek dostal do tříbrankového trháku. Naději ještě vykřesal dvěma zásahy Zdražil, nakonec Písek vítězství uhájil.

„Hráli jsme uvolněně, protože nám už o nic nešlo. Po dvou rychlých gólech ve třetí části jsme si vzali time out, kde jsme si vše vyříkali, přeházeli jsme řady. Podařilo se nám dostat na dostřel, ale v závěru už nás Písek k vyrovnání nepustil,“ ohlédl se za utkáním Mariška.

Branky Havlíčkova Brodu: Zdražil 2, Pecen. Třetiny: 1:1, 0:0, 2:4. Havlíčkův Brod: Dolejš (49. Bürger) – Plutnar, Pecen, L. Dvořák, Šulák, Pavlíček, Kulhánek, Krajčí – E. Novák, Zdražil, Račanský – Kozlík, Žemlička, Honza – Kuchta, Chlubna, Doležal – Křesťan.

VSETÍN – H. BROD 5:1

Poslední zápas sezony nevyšel brodským mladíkům úplně podle představ. Rebelové opět odjeli do Vsetína s mladší sestavou, naproti tomu domácí nastoupili v plné zbroji. „Celý zápas byl ale vyrovnaný,“ reagoval Mariška. „Nakonec rozhodovaly šance. Vsetín je proměňoval, my ne,“ dodal vzápětí.

Domácí udělali rozhodující krok k vítězství ve druhé části, kdy Rebelům utekli až na 4:0. V úvodu třetí dvacetiminutovky sice snížil Němec, ale k výraznější korekci výsledku ze strany hostů už nedošlo.

Branky a nahrávky: 2. Káňa (Žabčík, Daněk), 27. Kimek (Káňa, Žabčík), 36. Klimek (Káňa, Žabčík), 39. Žabčík (Káňa, Klimek), 59. Podešva (Kozák, Žabčík) – 41. Němec (Plutnar). Vyloučení: 9:7. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Třetiny: 1:0, 3:0, 1:1. Havlíčkův Brod: Dolejš – Plutnar, Pecen, L. Dvořák, Šulák, Pavlíček, Kulhánek, Krajčí – E. Novák, Zdražil, Račanský – Kozlík, Žemlička, Honza – Němec, Doležal, Křesťan.

Extraliga mladšího dorostu

H. BROD – HR. KRÁLOVÉ 0:2

Do utkání vstoupili mladí Rebelové s vervou a soupeře prakticky k ničemu nepustili. Jenže Východočeši z první vážnější šance udeřili a ujali se vedení 0:1. „Měli jsme hned v úvodu čtyři gólovky, jenže jsme neskórovali. Hradec jsme do poloviny zápasu k ničemu nepustili. Ale bohužel když jsme nedali gól, nemohli jsme vyhrát,“ jen pokrčil rameny trenér brodského mladšího dorostu Richard Cachnín.

Hradec Králové přidal druhou trefu v polovině zápasů a nakonec si připsal výhru 0:2. „Hradec potrestal prakticky vše. Po dvou třetinách byl poměr střel 23:9 pro nás, ale neprosadili jsme se v koncovce. Na tom budeme muset do příští sezony zapracovat,“ uzavřel Cachnín.

Branky a nahrávky: 5. Procházka (Rejl, Pekárek), 28. Dostálek (Wolf). Vyloučení: 8:3. Bez využití. Třetiny: 0:1, 0:1, 0:0. Havlíčkův Brod: Vaněček (32. Krásný) – Plutnar, Krajcigr, Dvořák, Žuček, Meloun, Lobo, Novotný – Kuchta, Chlubna, Němec – Beránek, Ludvík, Dundáček – Zohorna, Osmík, Krajhanzl – Vosyka, Brebera.