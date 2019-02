Havlíčkův Brod – Druhá sezona po postupu bývá zpravidla nejtěžší. O tom dobře věděli i hokejoví starší dorostenci HC Rebel Havlíčkův Brod, proto do sezony vstupovali jen se skromným cílem – zachránit se.

Brankář Daniel Dolejš (na snímku) je stabilní jedničkou staršího dorostu, i když ročníkově patří ještě do mladšího. Navíc je v širším kádru reprezentace do 16 let. | Foto: DENÍK/Libor Plíhal

To se jim povedlo relativně v klidu, v několika zápasech si dokonce vyšlápli na favority celé soutěže. Za vytouženým cílem vedl tým jako hlavní trenér Tomáš Mariška. „Věřili jsme, že záchrana je reálná. Nakonec se to i potvrdilo,“ říká šéf střídačky brodského staršího dorostu.

Předsezonní ambice tedy byly zachránit se?

Určitě. Naším hlavním cílem byla záchrana. Došlo k reorganizaci soutěží, kdy místo jednoho dorostu vznikly dva. Navíc jsme věděli, že druhý rok v soutěži, když už vás soupeři znají a nepodcení vás, bývá o hodně těžší. Nicméně jsme věřili, že záchrana je reálná. To se nakonec potvrdilo.

Nejtěžší byl asi úvod soutěže, že?

Vstup do soutěže se nám tolik nepovedl. Jednak to bylo i kvůli tomu, že došlo k drobným změnám v kádru, jednak už nás nikdo nepodcenil, a jednak první tři měsíce všechny týmy hrály v nejsilnějších možných sestavách. V té době to byla velice kvalitní soutěž a hráli jsme proti kvalitním soupeřům.

V soutěži jste měli celkem mladý tým.

Od začátku jsme zapojovali do zápasu jednu celou pětku z mladšího dorostu. Další pětku jsme poslali na hostování, ale v průběhu sezony jsme je začleňovali zpět do kádru. Jsem rád, že se nám do týmu povedlo zapracovat hráče, kteří na to výkonnostně měli a chtěli se do týmu dostat.

Kdy nastal zlomový okamžik v boji o záchranu?

Bylo to někdy po Vánocích. I když poté se to začalo vyvíjet trochu jinak, než jsme si představovali, takže jsme nemohli uskutečnit určité posuny hráčů do juniorů či z mladšího dorostu k nám. Povedlo se to až opravdu na konci sezony, určitě jsme chtěli kluky posouvat dřív. V příští sezoně už to snad bude fungovat podle našich představ.

Kdo byl hlavním tahounem týmu?

Tým určitě táhli hráči ročníku 92. Vlastně hrají už třetím rokem dorosteneckou soutěž, z toho už podruhé hráli extraligu. Určité zkušenosti na nich byly vidět. Je to i kvalitní ročník, který je dobře připravený. Hlavně mají dobrou partu. Hodně výsledků jsme uhráli právě díky týmovému výkonu a týmovému duchu.

Říkal jste, že jste se v úvodu soutěže trápili, čím to bylo způsobené?

Bylo to ovlivněné pendlováním jednotlivých hráčů do juniorů nebo mladšího dorostu. Vlastně už v letní přípravě šest našich hráčů trénovalo s juniorkou. Tým nebyl od začátku pohromadě. Ale nemyslím si, že by to byla chyba, už od začátku jsme to plánovali. Navíc jsme chtěli nechat trochu otrkat hráče ročníku 93 a 94. Prvním faktorem, proč se nám v úvodu nedařilo, bylo, že jsme nebyli pohromadě. Druhým bylo to, že oproti loňsku jsme se potýkali s hodně zraněnými a nemocnými hráči. Prakticky každý zápas jsme museli míchat se sestavou. Nemůžeme se na to vymlouvat, ale určitý vliv na výkony hráčů to každopádně mělo.

Loni jste dosáhli na play off, letos ne, v čem byl rozdíl?

Měli jsme slabší začátek, ale postupně jsme se zlepšovali. Jak už jsem říkal, loni jsme celou sezonu odehráli kompletní. Letos ne. Kdyby ano, tak bychom se tam nejspíš dostali. Ale naší prioritou bylo začlenit mladší hráče do týmu, nebo méně zkušené hráče poslat na hostování se vyhrát do nižší soutěže. Právě v některých zápasech nám chyběly zkušenosti a díky tomu jsme i některé zápasy ztratili. Ale velké pozitivum je, že se dvěma klukům podařilo dostat do reprezentace.

Máte na mysli Plutnara s Dolejšem?

Ano. Plutnar se víceméně už stabilně prosadil do kádru šestnáctky. Dolejš je v širším výběru. Oba jsou hráči ročníku 94, tudíž by ještě mohli hrát v mladším dorostu. Dolejš, i když je mladší, tak je stabilní jedničkou v týmu. I když v letošní sezoně byla trochu znát absence trenéra brankářů. Josef Dušek, který tu byl loni, už ho vede jen při reprezentačních srazech. Nicméně si dokázal celou sezonu udržet solidní a stabilní výkonnost.

Extraligu jste zachránili, byl jste s uplynulou sezonou tedy spokojený?

Cíle se nám podařilo splnit. Prvním byla záchrana extraligy, což se nám podařilo relativně v klidu. Druhým bylo zapojit a začlenit do týmu hráče ročníku 93 a 94, to se také povedlo. Někteří dokonce byli několikrát na zkoušce na pražské Slavii.

Na závěr, už víte, co vás bude čekat příští sezonu?

Rád bych pokračoval v práci s hráči ve starším dorostu. Pracovalo se mi s nimi dobře v trénincích i při zápasech, a i oni velmi dobře na sobě pracovali.