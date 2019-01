Havlíčkův Brod - Rebelové narazí na Kadaň, jihlavská Dukla uhájila třetí příčku. Třebíč se utká s Hradcem.

Ilustrační foto | Foto: Libor Blažek

Dlouhodobá část první hokejové ligy je u konce. Ve středu už na týmy čeká předkolo play off, v úterý večer se ale teprve rozhodovalo, kdo proti komu nastoupí.

JIHLAVA – OLOMOUC 4:2

Kdo očekával třeskutou bitvu o třetí místo, byl určitě zklamán. Hosté sice přijeli s čerstvým skalpem lídra soutěže u pasu, ale svoji dobrou pohodu z posledních zápasů zřejmě ztratili někde cestou. Nedařilo se ani domácím a tak předváděná produkce připomínala spíše srpnový přípravný zápas, než generálku na play off.

Spousta nepřesností, zkažených přihrávek, pomalé tempo, to byla servírovaná nabídka první třetiny. Z ní vybočily jen dva brankové momenty - šťastná Bezděkova teč Zeleného střely od modré a Hodkovo zakončení pěkné individuální akce Bakuse. Poklidnou selanku přerušilo až v závěru úvodního dějství nepotrestané napadení Bakuse. Po něm byl naopak vyloučen mstitel Suchý, o chvíli později se při dalším pokusu o odplatu zranil u mantinelu Jaroš.

Emoce nevyprchaly ani po přestávce, i když se zdálo, by je mohl definitivně uhasit Jeslínek. Ten projel celou útočnou třetinou, položil si i Žigárdyho a efektně zavěsil pod víko prázdné branky – 3:0. Hostům dal naději domácí Posmyk, jehož nesmyslnou přihrávku napříč pásmem hosté zachytili a Polodna snížil. Zbytek druhé části se ale poté rozdrobil do série drobných šarvátek, odplat i hodně sporných verdiktů sudích a na další branky se čekalo po závěrečné části.

Jako první ji mohla vsítit Dukla, ale Jeslínek trestné střílení neproměnil. Na druhé straně se tak ze snížení na 2:3 mohl radovat Kolouch. Řehoře trefila střela do masky, téměř všichni přestali hrát a olomoucké křídlo mělo lehkou práci.

Více už ale Hanáci nestihli, domácí pozornou obranou dovedli utkání k vítězství a třetímu místu v tabulce. Razítko na tento fakt dal v předposlední sekundě do prázdné branky Hodek.

Branky a nahrávky: 12. Bezděk (Zelený, Padělek), 19. Hodek (Bakus), 22. Jeslínek, 60. Hodek – 26. Polodna (Černý), 50. Kolouch. Rozhodčí: Pavlovič – Klein, Skopal. Vyloučení: 6:6. Bez využití. Diváci: 2652. Třetiny: 2:0, 1:1, 1:1. Jihlava: Řehoř – Ficenc, Suchý, Dobrovolný, Jaroš, Zelený, Kaláb, Polcar – Hodek, Bakus, Čachotský – Jeslínek, Zeman, Kucsera - Sojčík, Padělek, Bezděk - Škumát, Maliník, Krupka.

TŘEBÍČ – TÁBOR 5:3

Hosté se zdrželi na cestě kvůli poruše autobusu, proto museli do utkání nastoupit bez předzápasového rozbruslení a to bylo v úvodu znát. Už ve 3. minutě využil přesilovou hru Malinský. Ten sice puk na branku táborského brankáře nahodil, ale tomu puk propadl do branky – 1:0. V 7. minutě už to bylo 2:0, Zahradník vyhrál buly na Čecha, který našel úplně volného Přibyla a ten už měl snadnou úlohu, skórovat. Poté se přece jen hosté dostali do tempa, v 11. minutě snížili zásluhou Töröka, přesto Horáci byli o něco aktivnějším týmem.

V úvodu druhé třetiny to bylo v Třebíči jako na střelnici, nejprve ve 25. minutě hosté srovnali Törökem v přesilové hře, ale už o dvě minuty později vedli znovu Horáci, tentokrát přesilovku domácích využil Ostrčil. Jenže ani tento stav nevydržel dlouho, ve 30. minutě Kocar využil dvojnásobnou přesilovku a Tábor vyrovnal na 3:3. I poté si oba týmy vypracovaly několik slibných příležitostí, ale skóre se do přestávky už nezměnilo.

Na další branku si diváci museli počkat až do 47. minuty, kdy domácí dostal znovu do vedení V. Burian. Hosté se sice snažili o vyrovnání, v závěrečné přesilovce dokonce odvolali brankáře, ale nebylo jim to nic platné. Třebíčskou pojistku přidal šestnáct vteřin před koncem Laš.

Branky a nahrávky: 3. Malinský (FInsterle, Dolníček), 7. Přibyl (Zahradník, Čech), 27. Ostrčil (Sláma, Burian), 47. Burian, 60. Laš (Malinský) - 11. Török, 24. Török (Zíb), 30. Kocar (Šperger). Rozhodčí: Vampola – Reich, Svoboda. Vyloučení: 5:4. Využití: 2:2. Diváci: 1420. Třetiny: 2:1, 1:2, 2:0. Třebíč: Neruda - Ostrčil, Malinský, Bulička, Sláma, Hrbáček, Kania, Sedláček, R. Kadela - Laš, Dolníček, Finsterle - Burian, Dočekal, Vondráček - Čech, Zahradník, Přibyl - Vítek, E. Kadela, Okál.

CHOMUTOV – H. BROD 3:2 v prodl.

Havlíčkobrodští Rebelové šetřili síly na play off, proto na led Chomutova vyrazili v sestavě prošpikované juniory. Ti ale nastoupili bez bázně a hany. I když ambiciózní KLH bylo po většinu utkání lepším a aktivnějším týmem, první dvacetiminutovku vyhráli Rebelové. Do vedení je dostal už ve 4. minutě Švaňhal. Chomutov měl převahu, ale na vyrovnání to v úvodní části nestačilo, největší šanci měl v závěru Procházka, ale nastřelil jen břevno.

Vyrovnáno bylo až v čase 20:22, kdy už se Procházka trefil do černého. Ve druhé části to byl především boj o střední pásmo. Útočné choutky KLH přibrzdilo několik vyloučení domácích hráčů.

Na přelomu druhé a třetí části měli domácí možnost jít do vedení v dlouhé přesilovce pět proti třem. Tu ale chomutovští hráči nevyužili. KLH se i nadále tlačilo do útoku, ale Rebelové odolávali. Brodští mladíci se do útoku vydávali jen sporadicky. Chomutovu se přece jen podařilo ve třetí části překonat obranný brodský val, domácí dostal do vedení Hruška, který si nejdříve položil Slipčenka a poté puk zasunul do prázdné branky – 2:1. Jenže statečně bojující brodští mladíci se nevzdali, domácím fanouškům uštědřil v 59. minutě Zohorna, který poslal zápas do prodloužení. Rozhodnout ale mohl ještě před tím 31 vteřin před koncem Hruška, ten však nařízené trestné střílení neproměnil. Chomutov nakonec rozhodl v nastavení, v 63. minutě v přesilovce prostřelil Slipčenka Grof a přiřkl dva body domácím po vítězství 3:2.

Branky a nahrávky: 21. Procházka (Jíra), 54. Hruška (Duda), 63. Grof (Duda) - 4. Švaňhal (Zohorna), 59. Zohorna (Šenkeřík). Rozhodčí: Dvořák – Kreuzer, Polonyi. Vyloučení: 7:5. Využití: 1:1. Třetiny: 0:1, 1:0, 1:1 – 1:0. Havlíčkův Brod: Slipčenko - Šenkeřík, Zítka, Sova, Krejčí, Vošmik, Šíma, Novotný, Barák – F. Ondráček, M. Ondráček, Blažek, Zábranský, Milfait, Stromko, Švaňhal, Zohorna, Štěpánek, Fiedler.

Ostatní výsledky 44. kola: Znojmo – Hradec Králové 3:2 po sam. nájezdech, Kadaň – Chrudim 5:1, Písek – Benátky nad Jizerou 3:0, Vrchlabí – Litoměřice 3:4 v prodloužení, Ústí nad Labem – Beroun 3:2 po sam. nájezdech.