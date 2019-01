Jihlava, Třebíč /FOTOGALERIE/ – Tradiční derby rivalů ozdobilo 21. kolo první hokejové ligy.

Dukla tentokrát nepotvrdila parádní bilanci z domácího ledu a v ostře sledovaném derby prohrála s havlíčkobrodskými Rebely 2:3 na samostané nájezdy. To Třebíč výhody domácího prostředí zužitkovala téměř stoprocentně, Šumperk se na sever Moravy vracel pouze s jedním bodem.

JIHLAVA – H. BROD 2:3 po s. n.

Jen 64 vteřin trvalo čekání na první branku ve včerejším derby mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem. K radosti zaplněného Horáckého zimního stadionu se už ve 2. minutě prosadil Padělek. Odpověď Rebelů na sebe ale nenechala dlouho čekat, už ve 4. minutě totiž srovnal v přesilovce Kostourek.

V 10. minutě se hosté dokonce dostali do vedení, Polodnovi střela sice nesedla, ale ta se naneštěstí pro Duklu odrazila od jednoho z obránců do sítě – 1:2. Poté domácí pochopitelně začali tlačit, ale do první přestávky se už skóre ani při domácí téměř minutové přesilovce pět proti třem neměnilo.

Rebelové měli dvojnásobnou výhodu mužů v poli hned na začátku druhého dějství, ale podobně jako domácí nedokázali tuto příležitost využít. Ve druhé třetině to byl především tuhý boj o každý centimetr ledu, oba týmy si sice vytvořily několik zajímavých příležitostí, v brance však neskončila žádná.

Jihlavané vstoupili do třetí části hodně aktivně a ve 45. minutě se dočkali vyrovnání. Mrňa přebruslil Šenkeříka a zkušeně zavěsil. Dukla poté měla několik dobrých příležitostí, které zaváněly gólem, v bráně už ale neskončila v normální hrací době žádná. V samém závěru mohli rozhodnout Rebelové, ale na Novotného také nevyzráli.

Vítěze neurčilo ani prodloužení, v němž si Dukla dokonce zahrála přesilovku, ke slovu proto přišly nájezdy. V nich bonusový bod získali Rebelové.

Branky a nahrávky: 2. Padělek (Jeslínek), 45. Mrňa (Padělek) – 4. Kostourek (Polodna, Rytnauer), 10. Polodna (Rytnauer), rozhodující nájezd Polodna. Rozhodčí: Kubičík – Adamec, Poruba. Vyloučení: 8:12. Využití: 0:1. Diváci: 4 317. Třetiny: 1:2, 0:0, 1:0 – 0:0.

Jihlava: Novotný – Ficenc, Kolafa, Kaláb, Malena, Dobrovolný, Grundmanis, Jaroš – Čachotský, Hubáček, Hodek – Jeslínek, Domin, Padělek – Krupka, Mrňa, Karpov – Zeman, Bezděk, Maliník – Mikšovský. Havlíčkův Brod: Laitinen – Šenkeřík, Morava, Koma, Pavlík, Protivný, Jelínek, Poskočil – Kostourek, Polodna, Rytnauer – Meidl, Semorád, Němec – Nahodil, Zábranský, Švaňhal – Stehlík, Musil, Štěpánek.

TŘEBÍČ – ŠUMPERK 2:1 p

Pokud by se první třetina vůbec neodehrála, nic by se nestalo. Oba týmy hrály stěží průměrný hokej, Třebíč se dostávala jen do náznaků gólových šancí, Šumperk nevyprodukoval prakticky nic. To druhé dějství začalo zhurta, hned ve 22. minutě se nadvakrát prosadil Havlíček, asistoval Burian.

Ten se ve 34. minutě po přihrávce Ostřížka ocitl sám před Štůralou, ale bohužel pro Slavii nezakončil přesně. Hosté se k vyrovnání dopracovali po nenápadné akci. Hlinka vyhrál vhazování pro Křetínského a ten vyrovnal. V prodloužení hráli domácí přesilovku a tu využil Ostřížek.

Branky a nahrávky: 22. Havlíček (Burian), 65. Ostřížek (Havlíček, Laš) - 54. Křetínský (Hlinka). Rozhodčí: Svoboda - Klein, Skopal. Vyloučení: 3:4, navíc Hulva (Šumperk) 2 + 10. Využití: 1:0. Diváci: 1 160. Třetiny: 0:0, 1:0, 0:1 – 1:0. SK Horácká Slavia Třebíč: Hrubec - Rangl, Kania, Kadela, Sláma, Brož, Dietz, Valenta - Havel, Dolníček, Laš - Havlíček, Ostřížek, Burian - Kaut, Stejskal, Čech - Vondráček, Dočekal, Přibyl, Vítek.

Jan Hammer, Pavel Mikeš